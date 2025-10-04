Dreame porta la schiuma sul pavimento con H15 Pro Foam Wash

Introduzione
Dreame H15 Pro FoamWash rappresenta un'evoluzione nel mondo della pulizia domestica grazie all'introduzione di una nuova tecnologia. Adesso una schiuma attiva scioglie lo sporco e neutralizza gli odori, rendendo il dispositivo particolarmente adatto a chi vive con animali domestici. Lo abbiamo provato ed ecco la nostra recensione
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Tecnologia FoamWash: schiuma attiva che scioglie lo sporco e neutralizza odori
- Potenza di aspirazione: fino a 23.000 Pa
- Sistema GapFree AI DescendReach 2.0: pulizia fino ai bordi
- Doppio rullo rotante: 480 giri/min
- Modalità di pulizia: Automatica, turbo, solo aspirazione, silenziosa
- Autonomia: fino a 60 minuti
- Batteria: 5.000 mAh.
- Sistema di auto-pulizia
- Costo: 699 Euro
Foam Wash: la nuova frontiera della pulizia domestica
Il Dreame H15 Pro introduce la tecnologia Foam Wash, una schiuma attiva che rivoluziona il concetto di lavapavimenti. A differenza del vapore, la mousse è pronta all’uso e agisce immediatamente su macchie ostinate e odori sgradevoli, come quelli causati da animali domestici. La schiuma, combinata con il doppio rullo rotante, garantisce una rimozione profonda dello sporco, anche su superfici delicate.
Che potenza!
Con una potenza di aspirazione fino a 23.000 Pa e un sistema AI DescendReach 2.0 che consente di pulire fino ai bordi, il H15 Pro si distingue per efficienza e precisione. Le quattro modalità di pulizia (Automatica, Turbo, Solo aspirazione, Silenziosa) permettono di adattare l’intervento alle diverse esigenze quotidiane. L’autonomia di 60 minuti e il serbatoio da 780 ml per l’acqua pulita lo rendono adatto anche a superfici ampie. Inoltre, la base di ricarica con funzione di auto-pulizia e asciugatura dei rulli semplifica la manutenzione.
Tante qualità
La potenza di aspirazione è sufficiente per rimuovere capelli, polvere, briciole e liquidi in un solo passaggio. Grazie al Tangle Cut 2.0 i capelli e i peli vengono tagliuzzati evitando che si attorciglino al rullo. La schiuma è un valore aggiunto interessante perchè permette di rimuovere le macchie più difficili. Basta premere il pulsante posto sull'impugnatura è il gioco è fatto. L'importante è usare il detergente Dreame. Le ruote sono motorizzate questo facilita lo scivolamento sul pavimento. Nella parte più esterna della scopa c'è un bordo rosso che funzioina come una ghigliottina. Praticamente quando ci si avvicina ai bordi si attiva e aspira acqua e sporco senza lasciare residui.
Rullo sempre pulito
Abbiamo testato Dreame H15 Pro Foam Wash su briciole di pan grattato, foglie e liquidi. Il rullo è rimasto sempre pulito e non ha mai lasciato sporco. Una volta finite le operazioni di pulizia si ripone la scopa nella zona di ricarica per far partire l'autopulizia. Questa funzione avviene con acqua calda, fredda invece per la pulizia dei pavimenti. Il ciclo dura circa 35 minuti, alla fine il rullo è super pulito e profumato, pronto per un'altra pulizia.
Pro e Contro
Pro
- Ideale per case con animali domestici
- Facile da usare e maneggevole
- Pulizia e profumazione
Contro
- Tanica dell'acqua piccola
- Svuotamento dell'acqua sporca manuale