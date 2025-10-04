Dreame porta la schiuma sul pavimento con H15 Pro Foam Wash

La potenza di aspirazione è sufficiente per rimuovere capelli, polvere, briciole e liquidi in un solo passaggio. Grazie al Tangle Cut 2.0 i capelli e i peli vengono tagliuzzati evitando che si attorciglino al rullo. La schiuma è un valore aggiunto interessante perchè permette di rimuovere le macchie più difficili. Basta premere il pulsante posto sull'impugnatura è il gioco è fatto. L'importante è usare il detergente Dreame. Le ruote sono motorizzate questo facilita lo scivolamento sul pavimento. Nella parte più esterna della scopa c'è un bordo rosso che funzioina come una ghigliottina. Praticamente quando ci si avvicina ai bordi si attiva e aspira acqua e sporco senza lasciare residui.