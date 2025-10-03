Insta360 GO Ultra, la videocamera leggera per riprese a mani libere

Il prodotto ci ha davvero soddisfatto: utilizzare una telecamerina così piccola è qualcosa di molto pratico. Nelle nostre prove possiamo confermare l’ottima stabilizzazione e la resa cromatica naturale. Può essere installata davvero dappertutto ed è compatibile con tantissimi accessori (noi abbiamo provato ad esempio il treppiede estendibile, il kit di aggancio rapido e la ventosa - utilissimi in tante occasioni). Ma l’accessorio forse più utile (che tra l’altro è incluso nella confezione) è il laccetto magnetico: permette di agganciare al volo la telecamera al collo e di girare video professionali in prima persona in maniera ultra-semplice. Peccato solo (a nostro avviso) per la mancanza di una memoria interna e per il fatto che - a differenza di altri prodotti simili - la batteria non sia intercambiabile. Siamo ai prezzi: Insta360 GO Ultra è disponibile al presso di 429 nelle colorazioni nero notte o bianco artico.