Insta360 GO Ultra, la videocamera leggera per riprese a mani libere

Introduzione
Si compone di due parti, la videocamera vera e propria (che pesa solo 50 grammi) e un Action Pod con display. Possono lavorare insieme o separate. E grazie alla calamita e a tantissimi accessori permettono di effettuare riprese a mani libere di scene quotidiane, di sport, di azione. La nostra prova
Quello che devi sapere
La nuova GO Ultra
Arrivata verso la fine dell’estate, la nuova videocamera compatta GO Ultra di Insta360 si è subito distinta (a nostro avviso) come uno dei prodotti più interessanti dell’anno per semplicità di utilizzo e potenza. È composta dalla camera vera e propria (un cubetto di soli 53 grammi) e da un corpo principale (Action Pod) con tanto di display direzionale da 2,5 pollici che permette di effettuare tutti i settaggi, la connessione all’app, rivedere i propri video e le proprie foto.
Come si presenta e come si usa
La camera principale, dicevamo, ha un peso piuma. Può essere utilizzata anche da sola senza display e grazie al ciondolo magnetico incluso nella confezione e a una vasta gamma di accessori e clip può essere posizionata praticamente dappertutto: sulle auto, sulle biciclette, le moto, gli sci, i cappelli, i vestiti, gli zaini, i collari per animali, solo per fare alcuni esempi. La telecamera ha un bottone invisibile che, una volta premuto, permette di far partire subito la registrazione. Un bip e luci led colorate colorate avvertono che la registrazione è partita e che è in corso. Molto comodo anche poter passare velocemente (basta cambiare l’orientamento dell’obiettivo) dalla modalità orizzontale a quella verticale. GO Ultra utilizza il Bluetooth per trasmettere le immagini in tempo reale (se lo vogliamo) dalla videocamera all’Action Pod. Inoltre è possibile utilizzarla sott’acqua, fino a 10 metri di profondità grazie all’impermeabilità IPX8.
I video
Protagonista assoluto della qualità video è ovviamente il sensore da 1/1.28” insieme al nuovo chip AI da 5 nanometri, che permettono di girare video ultra-fluidi e ultra-definiti fino alla qualità 4K 60 fps. Mentre l’algoritmo PureVideo sfrutta l’intelligenza artificiale per ridurre il “rumore visivo” e migliorare la luminosità in situazioni di scarsa illuminazione. A bordo troviamo anche un sensore di luce ambientale che riduce lo sfarfallio e calibra i colori in tempo reale. La fotocamera supporta anche lo standard Active HDR, sempre nell’ambito della scarsa illuminazione. GO Ultra, dicevamo, può girare video alla qualità massima 4K 60fps oppure - per le massime prestazioni - a 1080 240fps: tra le funzionalità Piccolo gigante (adatta alle riprese per i bambini), TimeShift, Timelapse, registrazione in loop e slow motion. A livello fotografico è possibile scattare foto fino a 50 megapixel, anche in HDR o a intervalli; presente anche la funzione Live Photo.
La batteria e la memoria
La fotocamera ha anche un’autonomia molto buona: la capacità è di 500 mAh per la videocamera e 1.450 mAh per l’Action Pod. L’abbiamo usata registrando moltissime clip senza mai dover dare un’occhiata alla batteria. La casa madre assicura 70 minuti di autonomia con una sola carica e fino a 200 se collegata all’Action Pod. La carica rapida permette di passare in 12 minuti dallo 0 all’80 per cento. Parliamo invece di memoria: a bordo di GO Ultra non c’è uno spazio di memoria interno ma è necessario acquistare una scheda microSD, vengono supportate quelle fino a 2 terabyte. Mentre le schede di questo tipo sono certamente pratiche ad esempio quando si gira molto uno spazio di archiviazione interno sarebbe a nostro avviso sempre gradito, soprattutto per l’utente casuale e amatoriale.
L’app di Insta360 e le altre caratteristiche
Compagna di strada di GO Ultra è ovviamente l’app di Insta360. Oltre alla configurazione permette di rivedere e scaricare le clip, offre strumenti di intelligenza artificiale per trasformare le riprese in contenuti pronti da condividere, permette di effettuare montaggi, transizioni, effetti, aggiungere musica e anche - in sovraimpressione - i dati di GPS, frequenza cardiaca e velocità sincronizzandosi con app terze (utile se si sta facendo il video di una corsa o di una pedalata in bicicletta). Tra le altre caratteristiche segnaliamo che i microfoni a bordo sono in grado di ridurre al minimo il rumore di fonde e chiariscono i suoni. Presente, infine, la compatibilità con l’ecosistema Dov’è di Apple (nota davvero interessante) che permette di rintracciare la telecamera su una mappa in caso di smarrimento.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il prodotto ci ha davvero soddisfatto: utilizzare una telecamerina così piccola è qualcosa di molto pratico. Nelle nostre prove possiamo confermare l’ottima stabilizzazione e la resa cromatica naturale. Può essere installata davvero dappertutto ed è compatibile con tantissimi accessori (noi abbiamo provato ad esempio il treppiede estendibile, il kit di aggancio rapido e la ventosa - utilissimi in tante occasioni). Ma l’accessorio forse più utile (che tra l’altro è incluso nella confezione) è il laccetto magnetico: permette di agganciare al volo la telecamera al collo e di girare video professionali in prima persona in maniera ultra-semplice. Peccato solo (a nostro avviso) per la mancanza di una memoria interna e per il fatto che - a differenza di altri prodotti simili - la batteria non sia intercambiabile. Siamo ai prezzi: Insta360 GO Ultra è disponibile al presso di 429 nelle colorazioni nero notte o bianco artico.
Pro e Contro
PRO:
- Telecamera piccola e versatile
- Ottima qualità stabilizzazione video
CONTRO:
- Non c’è una memoria interna
- Batteria non intercambiabile