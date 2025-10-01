Tre mesi con Eureka Rapid Wash NEW730

Introduzione
Un aspirapolvere-lavapavimenti potente e con tante soluzioni intelligenti del quale sarà difficile fare a meno. L’abbiamo testato per tre mesi durante i quali Eureka Rapid Wash NEW730 ha messo in mostra la sua elevata qualità costruttiva, la grande autonomia, la semplicità di utilizzo e la facilità nella pulizia finale. Anche perché…. fa tutto da solo
Quello che devi sapere
Tre mesi alla massima potenza
Tre mesi per testare un aspirapolvere-lavapavimenti possono sembrare tanti ed invece sono il periodo giusto per capire il valore di un apparato che fa della potenza e dell’affidabilità i suoi punti di forza. Tre mesi durante i quali è capitato di dover aspirare di tutto e, soprattutto, di dover lavare di tutto, sempre a tutto gas. Da liquidi innocui come l’acqua, quindi relativamente semplici da pulire a quelli che solitamente non lasciano scampo quanto a untuosità e tenacia. Non andiamo troppo in là nella trascrizione del nostro test, diciamo subito che Eureka Rapid Wash NEW730 ci ha impressionati. Ma partiamo dal principio, ovvero dalle caratteristiche tecniche.
La potenza nominale del motore è di 350 watt, la batteria è di lunga durata con ben 4.000 mAh di capacità che permette una pulizia profonda per oltre 40 minuti. Il peso è di 5,2 kg, non una piuma dunque, ma rimane ben manovrabile grazie alla potenza del motore che aiuta nell’avanzamento, meno nella marcia-indietro quando si intende ripassare su un punto preciso.
Tre le modalità di pulizia che possono essere selezionate anche in movimento:
- Automatica: regola istantaneamente la potenza in base a ciò che trova davanti
- Modalità Turbo: per macchie ostinate
- Modalità Asciutto: per scenari complessi, assorbe grandi quantità d’acqua senza spruzzare, ideale per bagni o climi umidi
Un po' di storia
La storia di Eureka è un percorso lungo 116 anni. Fondata a Detroit nel 1909 da Fred Wardell, Eureka ha dato da subito prova di essere un’azienda versatile, poliedrica, mettendosi alla prova in molti settori dell’alta tecnologia. Già nel 1915, un aspirapolvere Eureka, vince il Gran Premio all’Esposizione Internazionale di San Francisco. Nel 1960 la collaborazione con la NASA permise la realizzazione della prima auto elettrica prodotta negli Stati Uniti. Nel 1974 passa di mano approdando in Electrolux e nel 2016 in Midea, gruppo cinese quotato alla borsa di Shenzhen dal 2013.
La nostra esperienza
Iniziare le operazioni con Rapid Wash New 730 è semplicissimo. Si aspetta che sia carico il giusto, si carica l’acqua nell’apposito contenitore, si inserisce il detergente, e si comincia, anzi, a dirla tutta, presi dalla curiosità e dalla voglia di testare il prodotto, lo abbiamo sottoposto ad uno stress oltremodo "pericoloso": lo abbiamo acceso e abbiamo iniziato le operazioni di pulizia utilizzando solo la carica della batteria al momento dell’arrivo. Uno stress che le case produttrici si raccomandano di evitare. È anche per questo, però, che siamo rimasti sorpresi: andare avanti per almeno 20 minuti prima di farsi prendere dai rimorsi e sentire la necessità, interiore più che altro, di riporlo sulla base ed iniziare pulizia e ricarica, non è cosa da poco.
Le prime sensazioni, poi, sono state confermate dall’uso quotidiano. Una buona maneggevolezza, nonostante gli ingombri, un motore potentissimo, rulli morbidi e assorbenti, nessun groviglio, nessuna esitazione, display luminoso, facile da interpretare, con messaggi chiari e precisi, pulizia finale profonda e automatica con acqua portata a 85° C per sciogliere le macchie e disinfettare dal tubo alla spazzola e asciugatura che, in modalità automatica, avviene in soli 5 minuti. Alla fine delle operazioni di pulizia tutte le parti rimangono asciutte, soffici e senza odori.
I due serbatoi, per l’acqua pulita e quella sporca, hanno visto aumentare la loro capacità del 15 e del 50 per cento rispettivamente e rappresentano un plus: a fine pulizia si estrae quello dello sporco e lo si lava con la spazzola in dotazione. Tutto facile ed intuitivo. Un grande aiuto nelle pulizie giornaliere arriva dalla possibilità di mettere in pausa Rapid Wash NEW730 semplicemente mettendolo in posizione verticale, senza doverlo accendere e spegnere continuamente.
Un po' di tecnica
Con 20 ugelli, il 150 % in più rispetto al modello precedente, Rapid Wash NEW730 bagna uniformemente la spazzola, riducendo le strisce d’acqua. La spazzola gira a 500 RPM, riducendo del 40% il tempo per rimuovere le macchie difficili e con un’aspirazione di 21.600 Pa, rimuove lo sporco rapidamente.
Rapid Wash NEW730 può essere inclinato fino a 170°, permette di arrivare facilmente sotto divani e letti e, con un design della spazzola senza bordi, che permette di arrivare senza sforzo lungo pareti e battiscopa, le limitazioni comuni degli aspirapolvere-lavapavimenti a causa delle loro grandi dimensioni, sono solo un lontano ricordo. La striscia di led anteriore, poi, permette di avere sempre bene illuminato il campo d’azione.
Così come i grovigli, vero rompicapo delle moderne tecnologie di pulizia, qui risolti con l’esclusivo Anti-Tangle 2.0, in cui un pettine incorporato e un raschietto riducono l'avvolgimento di capelli e peli districandoli, grande aiuto nelle case in cui imperversano i nostri amici a quattro zampe.
Conclusioni, Pro e Contro
Un vero maratoneta delle pulizie. Pronti, via e si va avanti senza timore di rimanere a piedi. Pulizia profonda, non leggerissimo né il più maneggevole, ma semplice da usare e svuotare dell’acqua di risulta. Il prezzo? Altra bella sorpresa: 499 euro a listino, ma non è difficile trovare già qualche offerta irrinunciabile.
PRO:
- Grande potenza aspirante
- Tre programmi di pulizia
- Due serbatoi separati di grande capacità
CONTRO:
- Peso: 5,2 kg non sono pochi
- Ingombri, in certi ambiti sbatte e si riga