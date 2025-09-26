Secrid aggiorna la sua linea di portafogli, ecco Cardprotector+

Miniwallet è un portafogli a nostro avviso molto pratico e soprattutto elegante. Il modello che Secrid ci ha inviato in prova è realizzato in pelle marrone calda, ha un design moderno e allo stesso tempo senza tempo. Ottima e utile la protezione da RFID/NFC, abbiamo fatto diverse prove e le carte sono completamente “blindate”. Al contrario, se vogliamo pagare possiamo anche scegliere di non tirare fuori tutta la carta ma solo la parte superiore. Il prodotto dopo alcuni giorni di prova ci è sembrato molto solido, compatto. Un po’ “macchinosa” (soprattutto se si è in giro e di fretta) la sistemazione precisa delle banconote. All’interno delle tasche del portafogli è possibile inserire anche alcune monetine (non molte), oppure si può optare per l’acquisto (con 10 euro in più) di Coinpocket, un accessorio che permette di conservare le monete con più facilità. Anche in questo caso siamo di fronte a un prodotto molto solido, discreto, che entra comodamente nelle tasche anche dei jeans. Piccolo lato negativo (ma del tutto personale): le tessere in formato non standard (nel nostro caso ad esempio il tesserino dell’Ordine dei Giornalisti) non entrano nel portafogli. Prezzi, si parte da 69 euro.