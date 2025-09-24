tado° lancia AI Assist: 15 anni di dati per ridurre le bollette

Il servizio sfrutta reti neurali e machine learning per trasformare il riscaldamento domestico da semplice automazione a gestione intelligente, con benefici per portafoglio e ambiente

tado°, leader europeo nella gestione del clima domestico, ha presentato AI Assist, un servizio che porta l’intelligenza artificiale nel cuore del riscaldamento domestico. Grazie a reti neurali addestrate su 120 miliardi di ore di dati anonimi raccolti in 15 anni da oltre un milione di abitazioni, il sistema è in grado di apprendere, prevedere e ottimizzare il riscaldamento in tempo reale. L’obiettivo è chiaro: garantire comfort personalizzato, ridurre le bollette fino al 55% e abbattere le emissioni. “L’automazione è solo l’inizio: AI Assist pensa in anticipo, adattandosi alla vita delle persone”, commenta il co-fondatore Christian Deilmann.

Funzioni smart per risparmio e comfort

AI Assist funziona con la gamma tado° X (qui la nostra prova) e amplia le funzioni del servizio Auto Assist, mantenendo lo stesso prezzo di abbonamento. Tra le novità: riscaldamento adattivo, che impara le caratteristiche termiche di ogni stanza; pre-riscaldamento predittivo, per trovare la casa calda al rientro; Energy IQ, che fornisce informazioni dettagliate sui consumi; la modalità vacanza, infine, permette di evitare gli sprechi durante le assenze. Il tutto - assicurano da tado° - con un approccio proattivo, che trasforma il riscaldamento in un sistema realmente intelligente. AI Assist costa 29,99 euro l’anno o 3,99 euro al mese. Gli utenti che hanno già Auto Assist su tado° X verranno aggiornati automaticamente senza costi aggiuntivi. Auto Assist rimarrà un’opzione a pagamento per i clienti tado° V3+.

Un alleato per il pianeta

Oltre al risparmio economico, AI Assist punta a ridurre l’impatto ambientale. Secondo le stime di tado°, se tutte le famiglie tedesche adottassero questa tecnologia le emissioni di CO2 calerebbero di 48,4 milioni di tonnellate l’anno, che significa togliere dalla strada 37 milioni di auto a combustione. Un passo concreto verso la “casa consapevole”, dove comfort e sostenibilità viaggiano insieme.