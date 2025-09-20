Huawei Watch GT 6 Pro: lo smartwatch elegante e resistente

Il GT 6 Pro è un oggetto di classe. La cassa in titanio gli conferisce leggerezza rispetto a materiali più densi, pur restando robusta; il vetro zaffiro protegge dai graffi; il retro in ceramica aggiunge comfort a contatto con la pelle. I pulsanti fisici sono solidi, ben fatti, la ghiera leggermente rialzata aggiunge carattere e protegge il vetro. Non è un orologio piccolo: lo spessore e il peso si fanno sentire su polsi sottili, soprattutto se usato durante il sonno o con abiti aderenti. Ma in cambio si ha una sensazione premium, costruzione di alto livello e resistenza che giustificano bene il prezzo.