Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Galaxy Z Fold 7, il pieghevole di Samsung si rinnova

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Samsung ha rivoluzionato la sua linea Fold con il Galaxy Z Fold 7, un dispositivo che punta tutto su design, leggerezza e potenza. Lo abbiamo provato. Ecco la nostra recensione

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Design e Display

  • Il più sottile e leggero della serie Z: 215g, 8,9 mm da chiuso, 4,2 mm da aperto
  • Display esterno: 6,5” Dynamic AMOLED 2X, aspect ratio 21:9
  • Display interno: 8” Dynamic AMOLED 2X, +11% di superficie rispetto al Fold6, fino a 2.600 nit di luminosità

Materiali e Resistenza

  • Armor FlexHinge: nuova cerniera più sottile e resistente
  • Vetro: Gorilla Glass Ceramic 2 (fronte), Victus 2 (retro)
  • Telaio: Advanced Armor Aluminum
  • Certificazione IP48 per resistenza all’acqua

Prestazioni

  • Processore: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (+41% NPU, +38% CPU, +26% GPU rispetto al Fold6)
  • Memoria: fino a 16GB RAM e 1TB di storage
  • Batteria: 4.400 mAh, ricarica rapida 50% in 30 minuti

Fotocamera

  • Tripla posteriore: 200MP (grandangolo), 12MP (ultra-grandangolo), 10MP (teleobiettivo 3x)
  • Frontale: 10MP
  • AI ProVisual Engine: miglioramento automatico di luce, dettagli e colori
  • Video notturno AI, HDR 10-bit, editing creativo AI

Galaxy AI e One UI 8

  • One UI 8 su Android 16: interfaccia ottimizzata per il formato pieghevole
  • Gemini Live: assistente AI multimodale integrato
  • Cerchia e Cerca, Assistente foto, Assistente alla scrittura/disegno, Drag & Drop AI

Prezzi

  • 12GB + 256GB: €2.199
  • 12GB + 512GB: €2.319
  • 16GB + 1TB: €2.619

Colori

  • Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack, Mint (esclusiva online)

Le caratteristiche

Sottile e potente

Adesso è il più sottile e leggero Fold mai prodotto: solo 4,2 mm da aperto e 8,9 mm da chiuso, con un peso piuma di 215 grammi. La cerniera che divide i due schermi è più sottile e leggera con una strutura multi binario che riduce la piega e migliora la durata. Esteticamente molto bello. Il display esterno ha un formato di 21:9, che rende Fold7 molto pratico da usare in versione smartphone tradizionale. Quello interno è da 8 pollici, ideale per la fruizione di video, la lettura e il lavoro soprattutto quando si aprono in contemporanea più pagine.

Sottile e potente
pubblicità

Foto e video

Il comparto fotografico è stato potenziato con il sensore da 200MP già visto sul Galaxy S25 Ultra, affiancato da una ultra-grandangolare da 12MP con autofocus e un teleobiettivo 3x da 10MP. Le foto sono dettagliate, con ottima gamma dinamica e resa cromatica. come si può vedere da questi scatti fatti in Sicilia sulle Madonie. Anche i video sono eccellenti: fino a 8K a 30 fps.

Foto e video

Altre funzioni

Il processore è uno Snapdragon 8 Elite per Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 16 con One UI 8, che garantisce fluidità e funzioni avanzate di intelligenza artificale come cerchia e cerca, modifica delle foto e Gemini live. La batteria da 4.400 mAh regge bene una giornata, ma la ricarica a 25W è un po' sotto le aspettative per un top di gamma. Peccato che Z Fold 7 abbia accantonato, almeno per ora, il supporto della S-Pen. Il Fold 7 parte da circa 2.199 euro, fino a 2.619 euro per la versione da 1TB.

Altre funzioni
pubblicità

Pro e Contro

Pro

  • Design
  • Leggero
  • Schermo

 

Contro

  • Prezzo
  • No S-Pen
  • Batteria

Pro e Contro
pubblicità

Leggi anche

NOW

Galaxy Z Fold 7, il pieghevole di Samsung si rinnova

NOW

Huawei Watch GT 6 Pro: lo smartwatch elegante e resistente

NOW

Pixel 10, 10 Pro e 10 Pro XL: la prova dello smartphone intelligente

NOW

TCL NXTPAPER 60 Ultra, lo smartphone con lo schermo “di carta”

NOW

Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone, ecco la nostra prova