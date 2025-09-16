Galaxy Z Fold 7, il pieghevole di Samsung si rinnova

Adesso è il più sottile e leggero Fold mai prodotto: solo 4,2 mm da aperto e 8,9 mm da chiuso, con un peso piuma di 215 grammi. La cerniera che divide i due schermi è più sottile e leggera con una strutura multi binario che riduce la piega e migliora la durata. Esteticamente molto bello. Il display esterno ha un formato di 21:9, che rende Fold7 molto pratico da usare in versione smartphone tradizionale. Quello interno è da 8 pollici, ideale per la fruizione di video, la lettura e il lavoro soprattutto quando si aprono in contemporanea più pagine.