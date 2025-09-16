Galaxy Z Fold 7, il pieghevole di Samsung si rinnova

Introduzione
Samsung ha rivoluzionato la sua linea Fold con il Galaxy Z Fold 7, un dispositivo che punta tutto su design, leggerezza e potenza. Lo abbiamo provato. Ecco la nostra recensione
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Design e Display
- Il più sottile e leggero della serie Z: 215g, 8,9 mm da chiuso, 4,2 mm da aperto
- Display esterno: 6,5” Dynamic AMOLED 2X, aspect ratio 21:9
- Display interno: 8” Dynamic AMOLED 2X, +11% di superficie rispetto al Fold6, fino a 2.600 nit di luminosità
Materiali e Resistenza
- Armor FlexHinge: nuova cerniera più sottile e resistente
- Vetro: Gorilla Glass Ceramic 2 (fronte), Victus 2 (retro)
- Telaio: Advanced Armor Aluminum
- Certificazione IP48 per resistenza all’acqua
Prestazioni
- Processore: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (+41% NPU, +38% CPU, +26% GPU rispetto al Fold6)
- Memoria: fino a 16GB RAM e 1TB di storage
- Batteria: 4.400 mAh, ricarica rapida 50% in 30 minuti
Fotocamera
- Tripla posteriore: 200MP (grandangolo), 12MP (ultra-grandangolo), 10MP (teleobiettivo 3x)
- Frontale: 10MP
- AI ProVisual Engine: miglioramento automatico di luce, dettagli e colori
- Video notturno AI, HDR 10-bit, editing creativo AI
Galaxy AI e One UI 8
- One UI 8 su Android 16: interfaccia ottimizzata per il formato pieghevole
- Gemini Live: assistente AI multimodale integrato
- Cerchia e Cerca, Assistente foto, Assistente alla scrittura/disegno, Drag & Drop AI
Prezzi
- 12GB + 256GB: €2.199
- 12GB + 512GB: €2.319
- 16GB + 1TB: €2.619
Colori
- Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack, Mint (esclusiva online)
Sottile e potente
Adesso è il più sottile e leggero Fold mai prodotto: solo 4,2 mm da aperto e 8,9 mm da chiuso, con un peso piuma di 215 grammi. La cerniera che divide i due schermi è più sottile e leggera con una strutura multi binario che riduce la piega e migliora la durata. Esteticamente molto bello. Il display esterno ha un formato di 21:9, che rende Fold7 molto pratico da usare in versione smartphone tradizionale. Quello interno è da 8 pollici, ideale per la fruizione di video, la lettura e il lavoro soprattutto quando si aprono in contemporanea più pagine.
Foto e video
Il comparto fotografico è stato potenziato con il sensore da 200MP già visto sul Galaxy S25 Ultra, affiancato da una ultra-grandangolare da 12MP con autofocus e un teleobiettivo 3x da 10MP. Le foto sono dettagliate, con ottima gamma dinamica e resa cromatica. come si può vedere da questi scatti fatti in Sicilia sulle Madonie. Anche i video sono eccellenti: fino a 8K a 30 fps.
Altre funzioni
Il processore è uno Snapdragon 8 Elite per Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 16 con One UI 8, che garantisce fluidità e funzioni avanzate di intelligenza artificale come cerchia e cerca, modifica delle foto e Gemini live. La batteria da 4.400 mAh regge bene una giornata, ma la ricarica a 25W è un po' sotto le aspettative per un top di gamma. Peccato che Z Fold 7 abbia accantonato, almeno per ora, il supporto della S-Pen. Il Fold 7 parte da circa 2.199 euro, fino a 2.619 euro per la versione da 1TB.
Pro e Contro
Pro
- Design
- Leggero
- Schermo
Contro
- Prezzo
- No S-Pen
- Batteria