Oura Ring 4 Rose Gold: recensione completa tra design e salute

Introduzione
Il nuovo Oura Ring 4 in finitura Rose Gold unisce gioielleria e wearable: più comodo, più preciso, più “lifestyle”. Sleep tracking ai vertici, stress e ciclo sotto controllo, fino a 8 giorni di batteria. Costa, e l’abbonamento è parte del pacchetto: ecco pro, contro e per chi ha davvero senso
Quello che devi sapere
Rosé, ma ufficialmente “Rose Gold”: perché piace
Oura chiama questa finitura Rose Gold: è lucida, PVD e — dettaglio interessante — progettata come “living color” che con l’uso sviluppa una leggera patina più scura. È un look gioiello che si integra bene con anelli e outfit, ed è disponibile per Oura Ring 4 insieme a Black, Silver, Stealth, Brushed Silver e Gold.
Design e comfort: meno “bump”, più portabilità
Il corpo è in titanio fuori e dentro, con sensori incassati all’interno: si sente meno al dito e non “graffia” le dita vicine. La nuova gamma taglie 4–15 aiuta a trovare la misura giusta (niente mezze misure). Dimensioni e peso restano minimal per un anello smart: larghezza 7,9 mm, spessore ~2,7–2,9 mm, 4–6 g a seconda della taglia.
Resistenza e numeri che contano
Ottima la resistenza all’acqua 100 m (10 ATM): doccia, piscina, sauna e bagni di ghiaccio non sono un problema (niente immersioni prolungate o scuba). Range termico operativo: -10°C–52/54°C. Dettagli piccoli ma importanti per chi fa sport e wellness tutto l’anno.
Sensori e piattaforma Smart Sensing: cosa misura davvero
Oura 4 usa una PPG multi-lunghezza d’onda (verde/IR per HR e HRV 24/7, rosso/IR per SpO₂ durante il sonno), un sensore digitale di temperatura per le variazioni cutanee e un accelerometro per attività e passi. La nuova architettura Smart Sensing distribuisce i LED in modo asimmetrico per ottimizzare segnale e consumi a seconda della vascolarizzazione del dito.
Sonno: tra i migliori in circolazione
Il punto forte resta il sleep tracking: accuratezza di staging fra le migliori lato consumer secondo uno studio di Brigham and Women’s Hospital. Nel 2025 un ulteriore studio peer-reviewed evidenzia misure HRV e RHR fra le più accurate tra i wearable testati. In pratica: le Sleep/Readiness Score sono solide, il sonno è monitorato cn grande accuratezza.
Attività, workout e stress
Con Gen 4 arrivano migliorie nel rilevamento automatico degli allenamenti e un tracciamento dell’attività più coerente, con cardio “da dito” sorprendentemente affidabile per usi general-fitness (non è un cardio pro a fascia, ma ci si avvicina). Molto utili le sezioni Stress diurno/Resilienza per leggere carico e recupero nella routine.
Salute femminile: cicli, temperatura e insight pratici
Grazie al sensore di temperatura e agli algoritmi, Oura offre predizione del ciclo, finestra fertile e insight utili anche in perimenopausa; non è un dispositivo medico, ma gli avvisi precoci di sintomi (Symptom Radar) possono suggerire quando c’è “qualcosa che non va”.
App e UX: dati chiari, senza ansia
L’app è chiara, con tre aree cardine (Sonno, Prontezza, Attività) e una timeline che integra allenamenti e note. L’approccio “da trend personale” — più che dal confronto con gli altri — la rende adatta a chi vuole spunti quotidiani senza sovraccarico di metriche.
Batteria e ricarica: fino a 8 giorni
Oura dichiara fino a 8 giorni (e ricarica in 20–80 minuti). Nel nostro test con SpO₂ attivo e allenamenti, ci si assesta sui 7 giorni. È comunque sopra la media degli smartwatch, e il dock è compatto da comodino.
Prezzi e abbonamento
L’Oura Ring 4 parte da 399 € per i modelli Silver (argento) o Black (nero), la versione Brushed Silver (argento satinato) si attesta intorno ai 449 €, mentre le finiture more eleganti come Gold (oro) e Rose Gold (oro rosa) arrivano a circa 549 €. L’anello include un mese di abbonamento gratuito, quindi l’Oura Membership prosegue a 5,99 € al mese oppure 69,99 € all’anno.
Pro e Contro
PRO:
- Finitura Rose Gold elegante (patina “viva”), design in titanio molto comodo; ampia scelta taglie
- Sleep tracking e readiness ai vertici
- Smart Sensing e sensori completi (HR/HRV 24/7, SpO₂ notturno, temperatura, attività)
- Batteria solida (realisticamente 5–7 gg), ricarica rapida; waterproof 100 m
- App chiara e poco ansiogena; ottimo per benessere quotidiano e stile di vita
CONTRO:
- Prezzo + abbonamento: il costo totale nel tempo è il vero freno
- Non è uno strumento medico; per sport di performance serve ancora la fascia cardio
- La finitura Rose Gold può scurirsi leggermente nel tempo: è voluto, ma non piace a tutti
- Niente display/notifiche: scelta voluta, ma chi vuole smartwatch-style potrebbe sentirne la mancanza