Potenza, intelligenza e design: ecco Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Introduzione
Roborock Qrevo Curv 2 Pro unisce potenza, intelligenza e design ultra‑slim per una pulizia completa. Con 25.000 Pa di aspirazione, mop rotanti a 200 RPM e lavaggio con acqua calda a 100°C, garantisce igiene profonda su ogni superficie. Il sistema AI con LiDAR retrattile e telecamera RGB assicura navigazione precisa e riconoscimento ostacoli, mentre la dock multifunzione offre svuotamento automatico, asciugatura rapida e ricarica del serbatoio per un’esperienza davvero hands‑free.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Design e Struttura
- Ultra‑sottile: 7,98 cm
- Sensore LiDAR retrattile per navigare anche sotto mobili bassi
- AdaptLift Chassis: solleva il telaio fino a 4 cm per superare soglie e tappeti
- FlexiArm Technology: spazzola laterale estensibile per pulizia completa di bordi e angoli
Aspirazione
- 25.000 Pa HyperForce:
- DuoDivide Main Brush + FlexiArm Arc Side Brush: sistema anti‑groviglio per peli lunghi e case con animali
- Sistema Anti‑entanglement: 0% grovigli di capelli
Lavaggio
- Doppio mop rotante: 200 RPM, pressione fino a 12N, sollevamento mop 15 mm
- Lavaggio con acqua calda a 100°C per igienizzare e smacchiare
- Passaggio rapido da aspirazione a lavaggio senza bagnare i tappeti
- Pressione mop regolabile: 8N–12N
- Ri‑lavaggio e ri‑mop automatico
Navigazione e AI
- RetractSense Navigation System: LiDAR panoramico + retrazione automatica
- Reactive AI + RGB Camera: riconoscimento ostacoli avanzato
- Structured Light + Laser laterale: evita oggetti bassi e migliora la pulizia lungo i bordi
- Certificazioni TÜV Rheinland e ETSI EN 303 645 per sicurezza e privacy
Stazione multifunzione
- Lavaggio mop con acqua calda a 100°C, si staccano in automatico
- Asciugatura ad aria calda a 55°C in circa 2 ore
- Svuotamento automatico polvere
- Ricarica serbatoio automatica
- Sistema di scarico e ricarica acqua
- Auto‑detergente (solo versione RDS)
- Autopulizia dock
Altre funzioni
- Assistente vocale “Hello Rocky” + comandi vocali
- Videochiamata integrata
- Super capacità di evitare ostacoli e liberarsi da incastri
- Compatibilità con tappeti a pelo lungo
Design ultra‑slim e tecnologia avanzata
Qrevo Curv 2 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta a ridefinire gli standard di pulizia domestica. Con un profilo ultra‑sottile di soli 7,98 cm, è progettato per raggiungere anche gli spazi più difficili sotto i mobili. Il sensore LiDAR retrattile e il sistema AdaptLift Chassis consentono al dispositivo di adattarsi a qualsiasi ambiente, superando soglie fino a 4 cm e garantendo una navigazione anche in spazi ristretti.
Potenza e innovazione per una pulizia completa
Il cuore del Qrevo Curv 2 Pro è la potenza di aspirazione HyperForce da 25.000 Pa, combinata con il sistema Dual Anti‑Tangle che elimina il problema dei grovigli di capelli, ideale per chi ha animali in casa. Per il lavaggio, il robot utilizza doppi mop rotanti a 200 RPM con una pressione fino a 12N, utile rimuovere anche le macchie più difficili come caffè o sugo. Inoltre, la funzione di smontaggio automatico del mop permette di passare dall’aspirazione al lavaggio senza bagnare i tappeti.
Stazione multifunzionale e intelligenza artificiale
La dock multifunzione di Qrevo Curv 2 Pro permette il lavaggio dei mop con acqua calda a 100°C, asciugatura ad aria calda a 55°C, svuotamento automatico della polvere e ricarica del serbatoio. Grazie alla tecnologia Reactive AI con telecamera RGB e sensori avanzati, il robot riconosce e aggira gli ostacoli in modo intelligente, garantendo sicurezza e privacy con certificazioni TÜV. Completano il pacchetto funzioni smart come l’assistente vocale “Hello Rocky” e la possibilità di effettuare videochiamate.
Le notre impressioni
Design e costruzione
Il Qrevo Curv 2 Pro è molto bello esteticamente. Si inserisce bene in ogni contesto della casa come ad esempio una cucina. Materiali resistenti e di ottima qualità.
Prestazioni di pulizia
Sul fronte aspirazione, il Qrevo Curv 2 Pro offre 25.000 Pa tra le più alte della categoria. A spira bene e con poco rumore. Il sistema Dual Anti‑Tangle che elimina il problema dei grovigli di capell. Lo abbiamo testato anche con i peli di cane. Per il lavaggio, i doppi mop rotanti a 200 RPM con pressione fino a 12N assicurano una pulizia profonda, mentre il lavaggio con acqua calda a 100°C igienizza i panni in modo impeccabile. La funzione di smontaggio automatico del mop è un plus per chi alterna tappeti ai pavimenti.
Funzioni smart e dock multifunzione
Anche il controllo da remoto con la telecamera ha reagito bene. La dock multifunzione è un vero punto di forza: lava i mop con acqua calda, li asciuga con aria calda a 55°C, svuota automaticamente la polvere e ricarica il serbatoio dell’acqua. Non manca l’assistente vocale “Hello Rocky” e persino la possibilità di effettuare videochiamate.
Pro e contro
Pro
- Sottile
- Potente
- Stazione multifunzione più completa
Contro
- Siamo in attesa del prezzo
- C'è solo bianco