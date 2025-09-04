Potenza, intelligenza e design: ecco Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Design e costruzione

Il Qrevo Curv 2 Pro è molto bello esteticamente. Si inserisce bene in ogni contesto della casa come ad esempio una cucina. Materiali resistenti e di ottima qualità.

Prestazioni di pulizia

Sul fronte aspirazione, il Qrevo Curv 2 Pro offre 25.000 Pa tra le più alte della categoria. A spira bene e con poco rumore. Il sistema Dual Anti‑Tangle che elimina il problema dei grovigli di capell. Lo abbiamo testato anche con i peli di cane. Per il lavaggio, i doppi mop rotanti a 200 RPM con pressione fino a 12N assicurano una pulizia profonda, mentre il lavaggio con acqua calda a 100°C igienizza i panni in modo impeccabile. La funzione di smontaggio automatico del mop è un plus per chi alterna tappeti ai pavimenti.

Funzioni smart e dock multifunzione

Anche il controllo da remoto con la telecamera ha reagito bene. La dock multifunzione è un vero punto di forza: lava i mop con acqua calda, li asciuga con aria calda a 55°C, svuota automaticamente la polvere e ricarica il serbatoio dell’acqua. Non manca l’assistente vocale “Hello Rocky” e persino la possibilità di effettuare videochiamate.