Introduzione
Il nuovo OPPO Reno14 5G è arrivato con l’ambizione dichiarata di ridefinire i confini della fascia media-premium. Non un semplice aggiornamento della serie, ma un dispositivo che punta a distinguersi grazie a un design ultra-slim e ricercato, a una batteria di funzioni I.A. di nuova generazione e a un comparto fotografico che guarda con decisione al livello dei top di gamma. L’azienda cinese ha voluto concentrare in questo modello tre aspetti chiave - estetica, autonomia e fotografia - provando a offrire un’esperienza che non si limita alla scheda tecnica, ma che accompagna l’utente nell’uso quotidiano con soluzioni pratiche e intelligenti
Quello che devi sapere
Come si presenta
L’estetica è senza dubbio uno dei punti di forza del nuovo Reno14 5G. OPPO ha scelto di introdurre il concept “Mermaidcore” con l’inedito Iridescent Mermaid Design, una finitura che riflette sfumature cangianti e giochi di luce sotto la scocca in vetro, ispirandosi ai colori e ai riflessi del mare. La variante Opal White si distingue per l’impiego del Velvet Glass, un vetro lavorato con micro-incisioni che restituisce al tatto una sensazione setosa e quasi “organica”. La qualità costruttiva è garantita da un telaio in alluminio aerospaziale, materiale che offre maggiore resistenza a urti e cadute rispetto alle leghe tradizionali e al tempo stesso è più sostenibile grazie al processo di riciclo. A questo si aggiunge una certificazione IP66, IP68 e IP69, tra le più complete sul mercato, che permette di affrontare senza timori polvere, schizzi, immersioni fino a 2 metri per 30 minuti e persino getti d’acqua ad alta pressione: una caratteristica che rende possibile scattare foto e video anche in ambienti particolarmente estremi, come sotto la pioggia battente o in piscina. Nonostante questa robustezza, lo smartphone resta molto compatto e leggero: con uno spessore di soli 7,42mm e un peso di 187g si colloca tra i più sottili e maneggevoli della categoria. I bordi piatti con curvature precise offrono inoltre un’ottima ergonomia, rendendolo comodo da utilizzare a lungo con una sola mano senza rinunciare a un look moderno e ricercato.
Il display
Il pannello AMOLED da 6,59’’ del Reno14 5G è uno degli elementi che lo avvicinano maggiormente ai modelli di fascia alta. La risoluzione 1.5K (2760 × 1256 pixel) e la densità di 460 ppi garantiscono immagini estremamente definite, mentre il refresh rate fino a 120Hz assicura fluidità sia nello scorrimento delle pagine sia nelle sessioni di gaming più intense. La luminosità massima si ferma a 1200 nit, un valore discreto ma non eccezionale per la fascia di riferimento: all’aperto, sotto il sole diretto, la leggibilità resta buona ma non raggiunge i livelli dei top di gamma. Particolare attenzione è stata data anche all’usabilità quotidiana: le modalità Glove Mode e Splash Touch mantengono lo schermo reattivo anche con le mani bagnate, unte o indossando guanti, caratteristiche che possono rivelarsi decisive in contesti pratici, dall’attività sportiva all’uso in ambienti di lavoro.
Il comparto fotografico
Sul fronte imaging, OPPO Reno14 5G punta a distinguersi con un sistema a tre sensori posteriori che combina versatilità e qualità. Il cuore del comparto è il sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS), capace di restituire scatti dettagliati e ben bilanciati anche in condizioni di scarsa luminosità. Accanto a lui troviamo un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3,5x, ideale per ritratti più naturali e per catturare dettagli a distanza senza perdita di qualità. A completare il set c’è un ultra-grandangolare da 8MP con campo visivo di 116°, utile per paesaggi o inquadrature più ampie. Davanti, la selfie-cam da 50MP con autofocus segna un salto netto rispetto alla concorrenza diretta: nitida, veloce e precisa, si presta bene sia agli autoscatti che alle videochiamate. A rendere l’esperienza fotografica ancora più completa interviene l’intelligenza artificiale. La nuova AI Flash Photography sfrutta un sistema a tre flash dedicati, pensato per migliorare sensibilmente la resa in notturna e nei ritratti con zoom. La modalità AI Livephoto 2.0 cattura due esposizioni in tempo reale - una breve e una lunga - fondendole per ottenere immagini più luminose e senza sfocature, con la possibilità di esportare singoli frame in alta qualità. Non mancano poi strumenti di editing avanzati come AI Eraser, che elimina oggetti indesiderati, Reflection Remover, che corregge riflessi fastidiosi, e Unblur, utile per recuperare dettagli in foto mosse. Infine, anche sul fronte video il Reno14 5G non delude: supporta la registrazione in 4K HDR con un sistema di riduzione intelligente dei rumori ambientali, pensato per migliorare la qualità delle riprese in contesti affollati o rumorosi.
Prestazioni e software
A muovere l’OPPO Reno14 5G c’è il nuovo MediaTek Dimensity 8350, un processore realizzato a 4nm che punta a bilanciare potenza e consumi. I core arrivano fino a 3,35GHz, affiancati dalla GPU Mali-G615, e l’ottimizzazione sviluppata insieme a OPPO consente di ottenere prestazioni solide anche nelle sessioni di gaming. L’AI HyperBoost 2.0 gestisce in maniera intelligente risorse e frame rate, mentre i sistemi di raffreddamento - tra cui la tecnologia AI Nano Dual-Drive - aiutano a mantenere temperature sotto controllo anche con giochi impegnativi o in ambienti caldi. Nell’uso quotidiano il Reno14 5G si comporta molto bene: apertura rapida delle app, fluidità nello scorrimento e buona gestione del multitasking. Nei giochi più pesanti regge il passo con frame rate stabili, anche se non raggiunge le prestazioni assolute dei processori top di gamma. È insomma un chip che garantisce affidabilità e reattività, ma resta più votato all’equilibrio che alla pura potenza. Sul fronte software debutta la nuova ColorOS 15, che si distingue per interfaccia fluida e animazioni più curate. Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale arricchiscono l’esperienza quotidiana:
- AI Mind Space, una sorta di hub intelligente per salvare e ritrovare rapidamente contenuti sparsi tra app diverse.
- AI Call Assistant, in grado di offrire traduzione simultanea durante le chiamate.
- AI VoiceScribe, che genera sottotitoli e trascrizioni in tempo reale, utile in riunioni o videochiamate.
- L’integrazione con Google Gemini, che porta nei servizi OPPO funzioni di riassunto e gestione dei contenuti attraverso comandi vocali.
- Infine, il pratico Circle to Search, già visto su alcuni top di gamma, che consente di ottenere informazioni rapide cerchiando un elemento sullo schermo.
A garantire la longevità ci pensa la promessa di 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza, un impegno che allinea il Reno14 5G agli standard più elevati del settore e lo rende una scelta affidabile anche nel lungo periodo.
Batteria e ricarica
Uno degli aspetti che colpisce di più del Reno14 5G è la batteria da 6000mAh, una capacità difficilmente riscontrabile in uno smartphone con uno spessore di appena 7,42mm. Nella pratica questo si traduce in una grande autonomia, capace di coprire senza problemi due giornate di utilizzo medio, tra messaggistica, social, foto, navigazione web e qualche ora di streaming video. Anche spingendo di più con sessioni prolungate di contenuti multimediali o giochi, il telefono riesce comunque a garantire una giornata piena senza ansia da ricarica. Altro punto a favore è la velocità della ricarica. Grazie al supporto alla tecnologia 80W SUPERVOOC, il Reno14 5G può passare da 0 al 100% in circa 48 minuti, con la possibilità di ottenere diverse ore di utilizzo con una ricarica rapida di appena 10 minuti. In altre parole, anche se ci si dimentica di collegarlo la sera, bastano pochi minuti al mattino per avere energia a sufficienza per affrontare gran parte della giornata. Nel complesso, l’accoppiata tra batteria generosa e ricarica ultra veloce rende questo smartphone uno dei più affidabili della sua categoria sul fronte autonomia, un aspetto che oggi è sempre più determinante nella scelta di un nuovo dispositivo.
Verdetto, prezzi e disponibilità
L’OPPO Reno14 5G si presenta come uno degli smartphone più interessanti nella fascia medio-alta del mercato. Con un design sottile e ricercato, una batteria sorprendentemente capiente e un comparto fotografico supportato da funzioni AI avanzate, riesce a coniugare estetica, praticità e innovazione. Le prestazioni sono solide e affidabili per l’uso quotidiano, anche se non puntano a sfidare i veri top di gamma sul fronte della pura potenza. Il display AMOLED è di buona qualità, fluido e definito, ma la luminosità massima di 1200 nit rappresenta un compromesso che lo rende meno competitivo sotto il sole rispetto ad alcuni rivali diretti. Per il resto, la promessa di 5 aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza lo rende un dispositivo longevo, capace di accompagnare l’utente nel tempo. Il modello da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna è disponibile in Italia a 599 euro. Un prezzo che lo posiziona in una fascia affollata, ma giustificato dalla combinazione di autonomia, resistenza e funzioni fotografiche evolute che lo rendono una scelta completa per chi cerca uno smartphone equilibrato e affidabile.
Pro e Contro
PRO:
- Design sottile e leggero con finiture premium (Velvet Glass, Iridescent Mermaid Design)
- Batteria da 6000mAh con ricarica rapida a 80W, ottima autonomia
- Fotocamere versatili con teleobiettivo periscopico 3,5x e funzioni AI evolute
- ColorOS 15 ricco di strumenti intelligenti e supporto software garantito per anni
CONTRO:
- Luminosità massima di 1200 nit non al livello dei top di gamma
- Prestazioni solide ma non da flagship assoluto
- Assenza di ricarica wireless
Caratteristiche tecniche
- Design: profilo ultra-slim da 7,42mm, peso di 187g, finiture Velvet Glass e certificazione IP66/IP68/IP69
- Display: AMOLED da 6,59’’ con risoluzione 1.5K, refresh rate fino a 120Hz e supporto HDR10+
- Fotocamere: triplo sistema con sensore principale Sony IMX882 da 50MP con OIS, ultra-grandangolare da 8MP e teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3,5x. Fotocamera frontale da 50MP
- Processore: MediaTek Dimensity 8350 (4nm) con GPU Mali-G615
- Batteria: 6000mAh con ricarica rapida a 80W
- Software: ColorOS 15 basato su Android, con 5 major update garantiti
- Funzioni AI: editing fotografico avanzato, AI Mind Space, AI Call Assistant, traduzione in tempo reale, ottimizzazione gaming
- Prezzo di listino: la versione da 12GB di RAM con 512GB di memoria interna a 599€