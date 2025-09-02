L’estetica è senza dubbio uno dei punti di forza del nuovo Reno14 5G. OPPO ha scelto di introdurre il concept “Mermaidcore” con l’inedito Iridescent Mermaid Design, una finitura che riflette sfumature cangianti e giochi di luce sotto la scocca in vetro, ispirandosi ai colori e ai riflessi del mare. La variante Opal White si distingue per l’impiego del Velvet Glass, un vetro lavorato con micro-incisioni che restituisce al tatto una sensazione setosa e quasi “organica”. La qualità costruttiva è garantita da un telaio in alluminio aerospaziale, materiale che offre maggiore resistenza a urti e cadute rispetto alle leghe tradizionali e al tempo stesso è più sostenibile grazie al processo di riciclo. A questo si aggiunge una certificazione IP66, IP68 e IP69, tra le più complete sul mercato, che permette di affrontare senza timori polvere, schizzi, immersioni fino a 2 metri per 30 minuti e persino getti d’acqua ad alta pressione: una caratteristica che rende possibile scattare foto e video anche in ambienti particolarmente estremi, come sotto la pioggia battente o in piscina. Nonostante questa robustezza, lo smartphone resta molto compatto e leggero: con uno spessore di soli 7,42mm e un peso di 187g si colloca tra i più sottili e maneggevoli della categoria. I bordi piatti con curvature precise offrono inoltre un’ottima ergonomia, rendendolo comodo da utilizzare a lungo con una sola mano senza rinunciare a un look moderno e ricercato.