Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi

Introduzione
Abbiamo provato il nuovo modello di occhiali intelligenti nati dalla collaborazione tra Luxottica e Meta. Prestazioni migliori dei precedenti Ray-Ban, ma il futuro totalmente smart è ancora lontano
Quello che devi sapere
Gli occhiali smart per gli sportivi
Da accessorio sportivo ad assistente multifunzione. Con i nuovi Oakley Meta HSTN, occhiali smart con intelligenza artificiale integrata, la tecnologia indossabile prova a diventare davvero parte della vita di tutti i giorni. Nati dalla collaborazione tra Meta e il brand del gruppo Luxottica, il design sportivo tipico degli Oakley incontra le funzioni smart sviluppate da Meta, dalla fotocamera alla musica fino all’assistente Meta AI. Un accessorio rivolto agli appassionati di outdoor (ma non solo) in grado di scattare foto e video, rispondere a richieste sulla base di input visivi e riprodurre musica, il tutto senza mai togliere lo smartphone dalla tasca.
Caratteristiche principali
Foto, video, musica e I.A. integrata. Sono i quattro punti cardine degli Oakley Meta HSTN. Una piccola postazione smart direttamente sul nostro viso. La fotocamera da 12 megapixel permette di scattare foto e registrare video in 3K Ultra HD, offrendo una prospettiva in soggettiva perfetta per vlog, allenamenti o esplorazioni all’aperto. Nelle aste laterali ci sono cinque altoparlanti open-ear che diffondono la musica senza isolare dall’ambiente circostante, mentre i microfoni integrati gestiscono chiamate e comandi vocali. La dispersione del suono all’esterno è minima e le telefonate si sentono chiaramente. Al posto degli auricolari, insomma, ci sono le aste degli occhiali.
Tutto può essere controllato a voce con l’assistente Meta AI (chiedendo “Hey Meta, scatta una foto”) o tramite i pulsanti e il touchpad posizionati sulle stanghette: una pressione breve per una foto, una lunga per registrare un video. Un tocco al centro dell’asta per far partire la musica. Per tutelare la privacy di chi viene ripreso, una luce a LED segnalerà scatti e riprese in corso.
Scheda tecnica
Il corpo degli Oakley Meta HSTN resta fedele al DNA sportivo del brand: leggeri, robusti e stabili, anche durante corse, pedalate o escursioni. Le lenti Prizm 24K polarizzate offrono contrasti vivi e colori più brillanti, migliorando la visibilità anche in condizioni di luce intensa. La batteria, fino a 8 ore di utilizzo continuo e fino a 48 con la custodia di ricarica, permette di affrontare intere giornate all’aperto senza ansia da autonomia.
La registrazione video in 3K Ultra HD assicura immagini nitide e stabili, mentre i controlli touch e vocali rendono l’interazione rapida e immediata. La custodia rigida protegge gli occhiali, anche se è più ingombrante rispetto ai modelli precedenti, ma coerente con l’uso all’aperto. L’impermeabilità IPX4 li difende da sudore e pioggia leggera, anche se non li rende adatti a immersioni o sport acquatici estremi.
Nell'immagine, un paio di foto scattate con gli Oakley Meta HSTN.
L’assistente di Meta AI
Con Meta AI poi, si possono chiedere informazioni sul meteo, informazioni su cosa si sta guardando e traduzioni simultanee. Qui l’I.A. di Meta si mostra ancora carente. Non risponde a tutte le domande ed è in grado di delineare solo a grandi linee cosa abbiamo di fronte, limitando dunque di molto l’utilità degli occhiali. Almeno per il momento: la big tech statunitense assicura infatti che nuovi aggiornamenti sono in corso e le potenzialità dell’assistente virtuale cresceranno insieme agli accessori che la integrano. Da capire sarà, per esempio, se esisterà la possibilità di chiedere indicazioni stradali (utili per un prodotto pensato per gli sportivi outdoor) e se le prestazioni correnti verranno migliorate in termini di qualità e attenzione ai dettagli.
Conclusioni e prezzo
Gli Oakley Meta HSTN hanno un prezzo di lancio che va dai 439 ai 549 euro, a seconda del modello e del colore. Non sono economici, ma combinano stile, comfort e tecnologia smart in un prodotto dedicato agli sportivi e agli amanti dell’outdoor. In sintesi, gli Oakley Meta HSTN sono un passo avanti nel mondo degli smart glasses sportivi, ma restano un prodotto da esplorare: ottimi per foto, video e musica in movimento, con un’assistente AI ancora in fase di crescita.
Pro e Contro
PRO:
- Batteria fino a 8 ore
- Video in 3K Ultra HD
- Design leggero e robusto
- Lenti Prizm 24K con ottimi contrasti
CONTRO:
- Meta AI ancora limitata nelle funzioni
- Mancanza di uno schermo o overlay visivo
- Non compatibili con tutti i dispositivi