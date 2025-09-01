Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi

Con Meta AI poi, si possono chiedere informazioni sul meteo, informazioni su cosa si sta guardando e traduzioni simultanee. Qui l’I.A. di Meta si mostra ancora carente. Non risponde a tutte le domande ed è in grado di delineare solo a grandi linee cosa abbiamo di fronte, limitando dunque di molto l’utilità degli occhiali. Almeno per il momento: la big tech statunitense assicura infatti che nuovi aggiornamenti sono in corso e le potenzialità dell’assistente virtuale cresceranno insieme agli accessori che la integrano. Da capire sarà, per esempio, se esisterà la possibilità di chiedere indicazioni stradali (utili per un prodotto pensato per gli sportivi outdoor) e se le prestazioni correnti verranno migliorate in termini di qualità e attenzione ai dettagli.