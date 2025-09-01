Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torna AGFA, abbiamo provato la fotocamera Realimove MC3X

NOW
Daniele Semeraro

Daniele Semeraro

Introduzione

Da AGFAPHOTO una fotocamera con gimbal a tre assi ultra-stabile in grado di registrare video fino a 4K e foto fino a 20 MP. Un apparecchio utile per registrare video in movimento, vlog, scene di azione e di sport. Ecco tutte le caratteristiche nella nostra prova

Quello che devi sapere

Torna il marchio AGFA

Fino agli anni Novanta il marchio AGFA - azienda tedesca specializzata in pellicole fotografiche e cinematografiche ma anche cineprese, carte fotografiche e macchine fotografiche - era sinonimo di eccellenza. Poi l’avvento degli smartphone e del digitale, e di conseguenza la crisi del settore analogico, hanno portato il brand a uscire dal mercato della fotografia consumer. Ma il marchio non scompare e trent’anni dopo - siamo ai giorni nostri - viene concesso in licenza. Ripartiamo proprio da qui con la Gimbal Camera 4K Realimove MC3X che abbiamo avuto modo di provare in diverse situazioni durante l’estate. 

Torna il marchio AGFA

Le caratteristiche principali

Quello che si nota subito aprendo l’elegante cofanetto in cui è rinchiusa la fotocamera Realimove MC3X è uno schermo molto grande (da 3,5 pollici - uno dei più ampi del mercato) e un braccio ben stabilizzato. Le caratteristiche principali della macchina sono la possibilità di registrazione video 4K, un angolo di ripresa ultra-largo di 120 gradi, le foto da 20 megapixel e un’ergonomia davvero buona. Dotata di un sensore CMOS da 8 megapixel, la fotocamera si presenta leggera e compatta, senza numerosissime opzioni e con pochi fronzoli: si accende, si inizia a girare e tutto funziona in maniera molto semplice.

Le caratteristiche principali
pubblicità

Video ultra-stabili

Uno dei fiori all’occhiello di questa Realimove MC3X è la stabilità dei video, grazie a un gimbal a tre assi perfetto per riprendere scene in movimento (ad esempio mentre si cammina) o di azione. La qualità degli scatti è garantita da un sensore Sony IMX317 CMOS da 1/2.5”. L’audio viene catturato tramite un microfono presente a bordo macchina (c’è anche uno speaker per rivedere i propri video) ma attraverso il jack da 3,5mm è possibile anche connettere un microfono esterno. Uno dei punti dolenti a nostro avviso (lo abbiamo dichiarato anche nella recensione di altre macchine simili) è la mancanza a bordo di una memoria interna, che costringe l’utente a dover acquistare, insieme alla fotocamera, anche una scheda Micro SD (da massimo 512 gigabyte): avremmo apprezzato qualche giga di spazio di memoria interna.

Video ultra-stabili

Tutte le funzionalità

Sul lato destro della fotocamera troviamo un selettore (molto pratico) per lo zoom, il pulsante di accensione e quello che permette di scattare foto o iniziare a registrare. Aprendo lo schermo (facendolo ruotare in senso orario) si scoprono dei tasti freccia e il pulsante ok (non indispensabili, in quanto lo schermo è anche touch) mentre sul lato destro troviamo due pulsanti: IR (per attivare la visione a infrarossi, quando la quantità di luce è troppo scarsa) e AEL (blocco esposizione). Tramite il menu è possibile giocare, tra le altre cose, con l’esposizione, il colore, il bilanciamento del bianco, il dynamic range e correggere la distorsione della lente. Sul lato inferiore c’è la comoda presa per treppiede da 1/4". Attraverso i menu a bordo è possibile selezionare le varie modalità di ripresa: video standard, slow motion, registrazione in loop (inizia a eliminare i video meno recenti quando la scheda è piena) e timelapse. A livello fotografico possiamo fare oltre allo scatto singolo lo scatto a tempo, la raffica e anche in questo caso il timelapse.

 

Tutte le funzionalità
pubblicità

Le altre caratteristiche

Buona l’autonomia, abbiamo utilizzato la macchina intensamente e per diversi giorni senza mai dover ricaricare la batteria: AGFAPHOTO dichiara 170 minuti di registrazione video continua. Il tempo di ricarica totale tramite la porta USB-C, nella nostra prova, è stato inferiore alle 2 ore e 45 minuti. Tra le altre caratteristiche, una funzionalità di rilevamento dei volti (per tenere a fuoco la persona inquadrata) e il Wi-Fi integrato che permette la condivisione istantanea dei contenuti tramite l’app OD CAM. Infine, è possibile collegare la fotocamera a un monitor o a una tv grazie alla porta HDMI Mini (Type D - l’adattatore si acquista separatamente).

Le altre caratteristiche

La nostra prova

Abbiamo utilizzato per oltre un mese e in diverse situazioni la fotocamera. I video sono stabilizzati davvero bene ed è un piacere guardarli anche su uno schermo grande: sono ricchi di dettagli e i colori sono catturati in maniera naturale. Anche le foto sono ben definite (anche se in alcuni sporadici casi sono risultate un po’ sovraesposte); abbastanza buona la resa con scarsa quantità di luce. Abbiamo trovato molto comodo poter cambiare orientamento (orizzontale/verticale) al video con un semplice gesto, molto comodo il selettore dello zoom così come le modalità di ripresa intelligenti e la funzionalità di inseguimento del soggetto. Tra i lati che meno abbiamo apprezzato, invece, oltre alla mancanza di una memoria interna c’è uno zoom a nostro avviso troppo limitato.

La nostra prova
pubblicità

Disponibilità e prezzi

All’interno della confezione troviamo oltre alla fotocamera anche il laccetto per il polso, un panno per la pulizia della lente, un cavo USB-C e l’utilissima custodia. Il prezzo in Italia è di 350 euro.

Disponibilità e prezzi

Pro e Contro

PRO:

  • Ottima funzionalità di stabilizzazione delle immagini
  • Utile per scattare foto o registrare video di azione o in movimento

CONTRO:

  • Non c’è una memoria interna
  • Zoom troppo limitato

Pro e Contro
pubblicità

Leggi anche

NOW

Torna AGFA, abbiamo provato la fotocamera Realimove MC3X

NOW

Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi

NOW

Xiaomi Smart Band 10, il fitness al polso a basso costo

Tecnologia

Made by Google, anticipazione sui nuovi Pixel 10 e possibili novità

Tecnologia

Call center, telemarketing e spoofing: da oggi attivo blocco Agcom