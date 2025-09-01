Torna AGFA, abbiamo provato la fotocamera Realimove MC3X

Introduzione
Da AGFAPHOTO una fotocamera con gimbal a tre assi ultra-stabile in grado di registrare video fino a 4K e foto fino a 20 MP. Un apparecchio utile per registrare video in movimento, vlog, scene di azione e di sport. Ecco tutte le caratteristiche nella nostra prova
Quello che devi sapere
Torna il marchio AGFA
Fino agli anni Novanta il marchio AGFA - azienda tedesca specializzata in pellicole fotografiche e cinematografiche ma anche cineprese, carte fotografiche e macchine fotografiche - era sinonimo di eccellenza. Poi l’avvento degli smartphone e del digitale, e di conseguenza la crisi del settore analogico, hanno portato il brand a uscire dal mercato della fotografia consumer. Ma il marchio non scompare e trent’anni dopo - siamo ai giorni nostri - viene concesso in licenza. Ripartiamo proprio da qui con la Gimbal Camera 4K Realimove MC3X che abbiamo avuto modo di provare in diverse situazioni durante l’estate.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON REALIMOVE MC3X
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON REALIMOVE MC3X
Le caratteristiche principali
Quello che si nota subito aprendo l’elegante cofanetto in cui è rinchiusa la fotocamera Realimove MC3X è uno schermo molto grande (da 3,5 pollici - uno dei più ampi del mercato) e un braccio ben stabilizzato. Le caratteristiche principali della macchina sono la possibilità di registrazione video 4K, un angolo di ripresa ultra-largo di 120 gradi, le foto da 20 megapixel e un’ergonomia davvero buona. Dotata di un sensore CMOS da 8 megapixel, la fotocamera si presenta leggera e compatta, senza numerosissime opzioni e con pochi fronzoli: si accende, si inizia a girare e tutto funziona in maniera molto semplice.
Video ultra-stabili
Uno dei fiori all’occhiello di questa Realimove MC3X è la stabilità dei video, grazie a un gimbal a tre assi perfetto per riprendere scene in movimento (ad esempio mentre si cammina) o di azione. La qualità degli scatti è garantita da un sensore Sony IMX317 CMOS da 1/2.5”. L’audio viene catturato tramite un microfono presente a bordo macchina (c’è anche uno speaker per rivedere i propri video) ma attraverso il jack da 3,5mm è possibile anche connettere un microfono esterno. Uno dei punti dolenti a nostro avviso (lo abbiamo dichiarato anche nella recensione di altre macchine simili) è la mancanza a bordo di una memoria interna, che costringe l’utente a dover acquistare, insieme alla fotocamera, anche una scheda Micro SD (da massimo 512 gigabyte): avremmo apprezzato qualche giga di spazio di memoria interna.
Tutte le funzionalità
Sul lato destro della fotocamera troviamo un selettore (molto pratico) per lo zoom, il pulsante di accensione e quello che permette di scattare foto o iniziare a registrare. Aprendo lo schermo (facendolo ruotare in senso orario) si scoprono dei tasti freccia e il pulsante ok (non indispensabili, in quanto lo schermo è anche touch) mentre sul lato destro troviamo due pulsanti: IR (per attivare la visione a infrarossi, quando la quantità di luce è troppo scarsa) e AEL (blocco esposizione). Tramite il menu è possibile giocare, tra le altre cose, con l’esposizione, il colore, il bilanciamento del bianco, il dynamic range e correggere la distorsione della lente. Sul lato inferiore c’è la comoda presa per treppiede da 1/4". Attraverso i menu a bordo è possibile selezionare le varie modalità di ripresa: video standard, slow motion, registrazione in loop (inizia a eliminare i video meno recenti quando la scheda è piena) e timelapse. A livello fotografico possiamo fare oltre allo scatto singolo lo scatto a tempo, la raffica e anche in questo caso il timelapse.
Le altre caratteristiche
Buona l’autonomia, abbiamo utilizzato la macchina intensamente e per diversi giorni senza mai dover ricaricare la batteria: AGFAPHOTO dichiara 170 minuti di registrazione video continua. Il tempo di ricarica totale tramite la porta USB-C, nella nostra prova, è stato inferiore alle 2 ore e 45 minuti. Tra le altre caratteristiche, una funzionalità di rilevamento dei volti (per tenere a fuoco la persona inquadrata) e il Wi-Fi integrato che permette la condivisione istantanea dei contenuti tramite l’app OD CAM. Infine, è possibile collegare la fotocamera a un monitor o a una tv grazie alla porta HDMI Mini (Type D - l’adattatore si acquista separatamente).
La nostra prova
Abbiamo utilizzato per oltre un mese e in diverse situazioni la fotocamera. I video sono stabilizzati davvero bene ed è un piacere guardarli anche su uno schermo grande: sono ricchi di dettagli e i colori sono catturati in maniera naturale. Anche le foto sono ben definite (anche se in alcuni sporadici casi sono risultate un po’ sovraesposte); abbastanza buona la resa con scarsa quantità di luce. Abbiamo trovato molto comodo poter cambiare orientamento (orizzontale/verticale) al video con un semplice gesto, molto comodo il selettore dello zoom così come le modalità di ripresa intelligenti e la funzionalità di inseguimento del soggetto. Tra i lati che meno abbiamo apprezzato, invece, oltre alla mancanza di una memoria interna c’è uno zoom a nostro avviso troppo limitato.
Disponibilità e prezzi
All’interno della confezione troviamo oltre alla fotocamera anche il laccetto per il polso, un panno per la pulizia della lente, un cavo USB-C e l’utilissima custodia. Il prezzo in Italia è di 350 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Ottima funzionalità di stabilizzazione delle immagini
- Utile per scattare foto o registrare video di azione o in movimento
CONTRO:
- Non c’è una memoria interna
- Zoom troppo limitato