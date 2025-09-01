Torna AGFA, abbiamo provato la fotocamera Realimove MC3X

Abbiamo utilizzato per oltre un mese e in diverse situazioni la fotocamera. I video sono stabilizzati davvero bene ed è un piacere guardarli anche su uno schermo grande: sono ricchi di dettagli e i colori sono catturati in maniera naturale. Anche le foto sono ben definite (anche se in alcuni sporadici casi sono risultate un po’ sovraesposte); abbastanza buona la resa con scarsa quantità di luce. Abbiamo trovato molto comodo poter cambiare orientamento (orizzontale/verticale) al video con un semplice gesto, molto comodo il selettore dello zoom così come le modalità di ripresa intelligenti e la funzionalità di inseguimento del soggetto. Tra i lati che meno abbiamo apprezzato, invece, oltre alla mancanza di una memoria interna c’è uno zoom a nostro avviso troppo limitato.