Xiaomi Smart Band 10, il fitness al polso a basso costo

Introduzione

Con Smart Band 10 Xiaomi abbandona la tradizionale estetica minimalista per abbracciare un look più sofisticato e versatile. Non è più solo un braccialetto sportivo: grazie ai cinturini intercambiabili e alla versione pendente, diventa un accessorio di stile, pensato per adattarsi a ogni occasione, dal fitness all’aperitivo. Abbiamo provato l'edizione Pearl White

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

  • Display AMOLED da 1,72" con cornici ultrasottili da 2 mm

  • Risoluzione: 212 × 520 pixel, luminosità fino a 1.500 nit

  • Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

  • Corpo in alluminio (versione standard) o ceramica (edizione Pearl White)

  • Peso: circa 15,95 g (senza cinturino)

  • Resistenza all’acqua: certificata 5 ATM (fino a 50 metri)

Batteria e Autonomia

  • Capacità: 233 mAh

  • Durata: fino a 21 giorni con uso standard, circa 9 giorni con display Always-On

  • Ricarica magnetica: completa in circa 1 ora

Funzioni Fitness e Salute

  • Oltre 150 modalità sportive integrate

  • Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, SpO₂ (ossigeno nel sangue) e stress

  • Calcolo VO₂ max, carico di allenamento e tempo di recupero

  • Modalità nuoto con conteggio vasche e battito cardiaco in tempo reale

  • Programma professionale di ottimizzazione del sonno

Connettività

  • Bluetooth 5.4

  • Compatibile con Android 8.0+ e iOS 14.0+

  • Sincronizzazione con l’app Mi Fitness

  • Trasmissione della frequenza cardiaca via Bluetooth a dispositivi compatibili

Display più grande

Il display Amoled da 1,72 pollici dello Smart Band 10 di Xiaomi, con cornici ultrasottili e luminosità fino a 1.500 nit, offre un’esperienza visiva superiore, mentre il corpo in alluminio o ceramica dona un tocco premium. Non è più solo un braccialetto sportivo: grazie ai cinturini intercambiabili e alla versione pendente, diventa un accessorio di stile, pensato per adattarsi a ogni occasione, dal fitness all’aperitivo.

Tecnologia al servizio del benessere

Smart Band 10 offre oltre 150 modalità sportive, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO₂), stress e sonno. Il sistema HyperOS 2.0 garantisce fluidità e personalizzazione, mentre la batteria da 233 mAh promette fino a 21 giorni di autonomia. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende adatto anche al nuoto, e la trasmissione dei dati biometrici via Bluetooth apre nuove possibilità di integrazione con altri dispositivi.

Pro e Contro

PRO:

  • Display
  • Design
  • Prezzo

CONTRO:

  • No GPS integrato
  • Non supporta chiamate o messaggi

