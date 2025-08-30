Xiaomi Smart Band 10, il fitness al polso a basso costo

Introduzione

Con Smart Band 10 Xiaomi abbandona la tradizionale estetica minimalista per abbracciare un look più sofisticato e versatile. Non è più solo un braccialetto sportivo: grazie ai cinturini intercambiabili e alla versione pendente, diventa un accessorio di stile, pensato per adattarsi a ogni occasione, dal fitness all’aperitivo. Abbiamo provato l'edizione Pearl White