Xiaomi Smart Band 10, il fitness al polso a basso costo

Introduzione
Con Smart Band 10 Xiaomi abbandona la tradizionale estetica minimalista per abbracciare un look più sofisticato e versatile. Non è più solo un braccialetto sportivo: grazie ai cinturini intercambiabili e alla versione pendente, diventa un accessorio di stile, pensato per adattarsi a ogni occasione, dal fitness all’aperitivo. Abbiamo provato l'edizione Pearl White
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Display AMOLED da 1,72" con cornici ultrasottili da 2 mm
Risoluzione: 212 × 520 pixel, luminosità fino a 1.500 nit
Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
Corpo in alluminio (versione standard) o ceramica (edizione Pearl White)
Peso: circa 15,95 g (senza cinturino)
Resistenza all’acqua: certificata 5 ATM (fino a 50 metri)
Batteria e Autonomia
Capacità: 233 mAh
Durata: fino a 21 giorni con uso standard, circa 9 giorni con display Always-On
Ricarica magnetica: completa in circa 1 ora
Funzioni Fitness e Salute
Oltre 150 modalità sportive integrate
Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, SpO₂ (ossigeno nel sangue) e stress
Calcolo VO₂ max, carico di allenamento e tempo di recupero
Modalità nuoto con conteggio vasche e battito cardiaco in tempo reale
Programma professionale di ottimizzazione del sonno
Connettività
Bluetooth 5.4
Compatibile con Android 8.0+ e iOS 14.0+
Sincronizzazione con l’app Mi Fitness
Trasmissione della frequenza cardiaca via Bluetooth a dispositivi compatibili
Display più grande
Il display Amoled da 1,72 pollici dello Smart Band 10 di Xiaomi, con cornici ultrasottili e luminosità fino a 1.500 nit, offre un’esperienza visiva superiore, mentre il corpo in alluminio o ceramica dona un tocco premium. Non è più solo un braccialetto sportivo: grazie ai cinturini intercambiabili e alla versione pendente, diventa un accessorio di stile, pensato per adattarsi a ogni occasione, dal fitness all’aperitivo.
Tecnologia al servizio del benessere
Smart Band 10 offre oltre 150 modalità sportive, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue (SpO₂), stress e sonno. Il sistema HyperOS 2.0 garantisce fluidità e personalizzazione, mentre la batteria da 233 mAh promette fino a 21 giorni di autonomia. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM lo rende adatto anche al nuoto, e la trasmissione dei dati biometrici via Bluetooth apre nuove possibilità di integrazione con altri dispositivi.
Pro e Contro
PRO:
- Display
- Design
- Prezzo
CONTRO:
- No GPS integrato
- Non supporta chiamate o messaggi