KitchenAid: Butter è il nostro colore dell’anno

È Butter il Colore dell’Anno 2025 di KitchenAid: “una tonalità di giallo burro che evoca il calore di una cucina familiare, il profumo di ricette fatte in casa e il ricordo dei giochi d’infanzia, creando un’atmosfera di dolce nostalgia”, raccontano dall’azienda specializzata in soluzioni per la cucina. Il nuovo colore è disponibile nella Planetaria Artisan.

Tutte le caratteristiche

La Planetaria Artisan integra un motore potente e silenzioso e una robusta struttura in metallo che garantisce prestazioni e durata nel tempo. Il nuovo colore porta con sé anche una finitura satinata che offre una sensazione di morbidezza al tatto. Artisan è dotata di una ciotola da 4,7 litri con manico ergonomico, diversi accessori tra cui un gangio impastatore o diverse fruste. Dotata di una potenza di 300W e di 10 livelli di velocità, ha un prezzo di listino di 849 euro. "È dal 1955 - ci spiegano - che KitchenAid celebra il potere del colore per ispirare la creatività, anche in cucina. Quest’anno il colore Butter abbraccia il tema della nostalgia, invitando a rivivere quei momenti in cui la cucina era il cuore della casa e delle emozioni condivise".