Confermiamo il giudizio dato già sui modelli precedenti: il Pixel Watch è il compagno di strada ideale per chi ha uno smartphone Google Pixel. La sua forma è elegante e accattivante, il suo schermo molto luminoso e ben leggibile. Molto buone le funzioni dedicate a sport e salute (anche se per alcune ci vuole l’abbonamento). Pixel Watch 3 è venduto in tre colori, è realizzato in alluminio riciclato, è disponibile nelle versioni con connettività solo Wi-Fi o LTE è ha un prezzo di partenza di 399 euro.

