3/9

Il telefono può essere usato in maniera professionale anche per girare video: la qualità massima di registrazione è 8K 30fps su tutte e quattro le fotocamere (a nostro avviso una delle novità più interessanti di questo prodotto); la lente principale supporta anche riprese 4K a 120fps, ideali per effetti slow-motion. Molto buona la stabilizzazione; a bordo presenti ben quattro microfoni in grado di registrare audio surround e direzionale. Tra le modalità di registrazione, la nuova Movie introduce dei settaggi in grado di regalare video dall’aspetto professionale

GUARDA I VIDEO GIRATI CON XIAOMI 14 ULTRA