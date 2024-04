4/8

Nella nuova linea non possono mancare re e regina delle case italiane: lavatrice e frigorifero. Da sempre punto di forza di Candy. Ed ecco la lavatrice in classe A-20%, dotata di numerose funzioni attivabili dall’app hOn come Exclusive Washing Lens, per riconoscere i simboli di lavaggio e memorizzarli nel proprio Virtual Wardrobe. E la nuova gamma di frigoriferi con Circle Fresh per una circolazione dell’aria regolare e uniforme in ogni punto del frigorifero; Adaptive Humidity Area, un cassetto che assicura il livello di umidità ottimale per frutta e verdura.