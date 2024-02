3/11

Magic V2 monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 (non l’ultimissimo, dunque), 16 gigabyte di Ram espandibili via software e 512 giga di spazio di archiviazione. Altro paradigma spazzato via da questo telefono è il comparto energetico: HONOR ha installato una batteria di nuova generazione al silicio-carbonio da ben 5.000 mAh spessa solo 2,7 mm, in grado di alimentare il telefono tranquillamente per oltre un giorno.

NOW, le notizie e le recensioni dei prodotti HONOR