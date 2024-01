Magic V2, HONOR lancia in Europa il pieghevole più sottile al mondo

Ne avevamo avuto un piccolo assaggio a settembre, durante l’IFA a Berlino ( qui il nostro reportage ). Adesso il telefono pieghevole probabilmente più sottile al mondo, concentrato unico di tecnologia, arriva anche in Europa: stiamo parlando del Magic V2 di HONOR , presentato oggi a Lipsia, in Germania, all’interno del Porsche Experience Center. Le sue caratteristiche principali? Davvero molte: è un telefono elegante, potente ma soprattutto sottile, in grado di ridefinire i parametri degli smartphone pieghevoli. Non più apparecchi ingombranti da tenere in tasca, spessi come due telefoni sovrapposti, ma un prodotto nuovo in grado di avere uno spessore, da chiuso, pari a uno smartphone tradizionale.

Abituati a testare diversi smartphone pieghevoli, quello che notiamo subito prendendo in mano HONOR V2 (la recensione completa arriverà tra qualche giorno su queste pagine) è la sua leggerezza (231 grammi) ma soprattutto il suo spessore ridotto: ben 9,9 millimetri. Solo per fare qualche paragone con altri smartphone di punta: iPhone 15 Pro Max pesa 220 grammi ed è spesso 8,25 millimetri, Samsung S24 Ultra pesa 232 grammi ed è spesso 8,6 millimetri; il suo principale “avversario” Samsung Galaxy Z Fold5 pesa 253 grammi ed è spesso 13,4 millimetri. Per raggiungere questi risultati, spiegano da HONOR, è stata utilizzata una copertura della cerniera in lega di titanio, materiale allo stesso tempo leggero e molto resistente; ridisegnata anche la struttura di supporto della cerniera, presente anche una micro-serratura in grado di prevenire il disallineamento e le pieghe dello schermo. A proposito di pieghe, HONOR garantisce che Magic V2 può resistere a oltre 400mila pieghe. Ridisegnato anche il vetro al nanocristallo, che offre una resistenza alle cadute 10 volte superiore rispetto al vetro tipico.

Il comparto fotografico

Magic V2 ha un comparto fotografico posteriore che comprende una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, una ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo stabilizzato da 20. Lo schermo interno è invece dotato di una fotocamera da 16MP. In attesa di testare il comparto fotografico “sul campo”, possiamo aggiungere che Magic V2 incorpora la tecnologia AI Motion Sensing Capture che sfrutta una rete di intelligenza artificiale addestrata su un set di dati di oltre 270mila immagini che consente alla fotocamera di identificare con precisione vari scenari, determinare in modo intelligente i momenti chiave e assistere gli utenti nell’acquisizione automatica degli scatti: la funzione, ad esempio, è in grado di rilevare in modo intelligente le espressioni facciali come i sorrisi o le posture del corpo come i salti, assicurando sempre lo scatto migliore.

Il software

Il telefono ovviamente eccelle nel multitasking, la possibilità cioè di utilizzare più app alla volta. Presente anche una funzione chiamata Spazio Parallelo che offre uno spazio sicuro a livello di sistema protetto da un chipset di sicurezza che ofre all’utente un ambiente sicuro e privato per le informazioni sensibili. Testo Magico è invece una funzione che riconosce in modo intelligente il contenuto testuale di un’immagine e lo converte in testo modificabile (utile ad esempio se si fotografa un testo o un numero di telefono).