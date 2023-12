3/8

Protagonista della nostra recensione è il nuovo Surface Laptop Go 3 che Microsoft ci ha inviato in prova. Quello che si nota subito appena si mettono le mani su questo prodotto è la solidità e la leggerezza: tra i materiali figurano alluminio anodizzato, resina composta in policarbonato con fibra di vetro e contenuto riciclato post-consumo per il 30% e finiture di metallo, il peso è di poco superiore al kilo. Queste due componenti lo rendono un pc ideale per la mobilità, forse uno tra quelli provati negli ultimi mesi che più ci hanno dato sensazione di solidità.

Il sito ufficiale di Surface Laptop Go 3