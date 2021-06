Microsoft aggiorna il suo laptop di successo: ecco Surface Laptop 4

Abbiamo provato uno dei pc portatili a nostro avviso migliori sul mercato, stiamo parlando del nuovo Surface Laptop che si caratterizza per la scelta tra un processore AMD e uno Intel, gli eleganti poggiapolsi in alcantara, una batteria di lunga durata e un comparto multimediale adatto per il lavoro, lo studio, l’intrattenimento

L’anno scorso ci aveva entusiasmato per potenza, velocità, versatilità e ci aveva fatto “compagnia” in tante ore di lavoro in smart working e di riunioni a distanza. Quest’anno Microsoft presenta il modello aggiornato di Surface Laptop, il 4, che porta con sé come sempre una buona dose di potenza e anche di eleganza, compattezza, praticità. Un pc, ci raccontano da Microsoft, particolarmente adatto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, per chi fa smart working e chi segue lezioni in didattica a distanza.

Le caratteristiche principali



La novità principale di quest’anno è che Surface Laptop è venduto in due diverse versioni, con due diversi processori tra cui scegliere: uno di marca AMD (Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition) e uno di marca Intel Core (di undicesima generazione). Per entrambe le opzioni, spiegano da Microsoft, si è lavorato insieme ai produttori “per personalizzare il silicio, in modo da aumentare le prestazioni e offrire una maggiore durata della batteria”. Così sono due i formati: con schermo da 15 pollici e con schermo da 13,5. Noi di Sky TG24 abbiamo provato il modello da 13,5 pollici con processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Tra le novità di questa versione una telecamera HD migliorata (ormai diventata centrale per il lavoro e lo studio), una ventola di raffreddamento più silenziosa, microfoni migliorati per isolare ancora meglio la propria voce rispetto ai rumori di fondo. Sempre ottima la riproduzione audio, con gli speaker che si trovano sotto i tasti della tastiera.