OOONO Co-Drive, come funziona il bottone “salva-automobilisti"

Arriva anche in Italia OOONO Co-Drive, dispositivo di sicurezza del traffico in grado di avvisare gli automobilisti della presenza di autovelox o di pericoli stradali. OOONO Co-Drive è un bottone da tenere in auto (si può agganciare magneticamente o incollare con un adesivo al cruscotto) che dialoga in tempo reale con il nostro smartphone. Ecco tutte le caratteristiche.

Come funziona

OOONO Co-Drive si installa in maniera molto semplice grazie alle istruzioni chiare presenti sull’app. Si attiva ogni volta che saliamo in auto, quando il nostro smartphone si collega in Bluetooth con il dispositivo, e rimane attivo per tutta la durata del viaggio. Può funzionare sia da solo, sia con l’app del cellulare aperta: suonerà una volta se ci stiamo avvicinando a un autovelox, due volte se ci stiamo avvicinando a una situazione di pericolo (incidenti, lavori stradali, carichi dispersi, asfalto scivoloso, e così via). Questo, ci spiegano, grazie a una community di 1,5 milioni di automobilisti che condividono abitualmente gli aggiornamenti relativi alla strada. A qual punto se vogliamo potremo anche confermare che l’autovelox o il pericolo sono ancora lì, premendo rispettivamente una volta o due volte il pulsante sul dispositivo. Oppure, sempre premendo una volta in caso di autovelox e due volte in caso di pericolo, potremo fare noi la prima segnalazione. Avendo l’app aperta, ovviamente, si potranno avere maggiori informazioni visualizzando il tipo di pericolo su una mappa.