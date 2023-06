Come si accompagna una startup al successo? Il caso Digital Magics

L’azienda aiuta le startup a crescere e andare sul mercato quando sono molto giovani. L’esempio di due realtà innovative: Viceversa e Bike-Room.com Condividi

Come si sta evolvendo l’ecosistema delle startup, come fanno gli imprenditori a scegliere su quali startup puntare, quali sono le potenzialità delle idee italiane? Per scoprirlo abbiamo visitato la sede di Digital Magics e parlato con due giovani imprenditori talentuosi che hanno creato due startup molto interessanti. Un ecosistema, quello delle piccole imprese che si affacciano sul mercato, che è sempre più importante nel nostro Paese, considerato che - secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy - a fine 2022 sul territorio italiano si attestavano oltre 14.700 realtà, il numero più alto di sempre. Cosa fa Digital Magics Chi è e cosa fa Digital Magics? Si tratta, innanzitutto, di un’azienda “fatta di imprenditori che aiutano le startup a diventare imprese”, un “business incubator accelerator” che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Guidata da Marco Gay nel ruolo di presidente operativo e da Gabriele Ronchini nel ruolo di amministratore delegato, è stata fondata anche da altri due imprenditori: Alberto Fioravanti e Enrico Gasperini, scomparso nel 2015. Ha in portafoglio oltre 120 piccole realtà per un valore di oltre 55 milioni di euro e sei programmi di accelerazione attivi. Il ruolo di Digital Magics, spiega a Sky TG24 l’Ad Ronchini, “è quello di curare l’intero processo di crescita dell’idea innovativa, aiutando le startup a crescere e ad andare sul mercato”. Un ruolo, ci spiegano, iniziato vent’anni fa che va oltre quello finanziario e che piuttosto è industriale. L’azienda collabora con partner globali di primo piano e cerca di promuovere realtà in un’ottica di responsabilità e impatto positivo su territori e comunità. I programmi di accelerazione abbracciano i campi del fintech, cioè la finanza e le assicurazioni, del proptech, quindi il mondo immobiliare, dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità e delle smart cities con il 5G IOT.

Il quartier generale milanese di Digital Magics

Come si “accompagna” una startup al successo “L’Italia sta giocando un ruolo molto importante grazie proprio alle startup, con la loro capacità di sviluppare nuove tecnologie e portarle al mercato anche in ottica di collaborazione e cooperazione con le aziende”, racconta Marco Gay presidente operativo e presidente, tra le altre cose, di Confindustria Piemonte. Gay ci racconta come il nostro paese abbia una marcia in più proprio per le tante realtà che ci sono al suo interno: una peculiarità che diventa punto di forza negli ambiti della creazione d’impresa e dell’innovazione. Ma come si fa, gli chiediamo, a scegliere la startup vincente, quella su cui puntare? “Più che scegliere - ci risponde - ci si sceglie, nell’ambito di una progettualità da portare avanti insieme grazie ai programmi di accelerazione. E poi - aggiunge - si lavora da soci, fianco a fianco, si cerca di dare il contributo senza essere invadenti ma molto determinati nell’avere insieme un obiettivo, cioè quello di crescere”. NOW Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia

Viceversa

Viceversa Digital Magics ci presenta due tra le startup innovative con cui sta lavorando in questo periodo. Partiamo da Viceversa, prima realtà selezionata nell’ambito della joint venture tra Digital Magics e Intesa Sanpaolo “Apside”. Si tratta di una piattaforma di “revenue based financing” che supporta la crescita delle imprese in modo innovativo aggregando il mondo del finanziamento e quello del marketing. Grazie a un approccio basato sui dati, ci spiega Matteo Masserdotti, founder e Ceo, offre uno strumento in grado di innovare il mondo del finanziamento e del marketing online attraverso cui i clienti possono conoscere meglio l’andamento del proprio business digitale e finanziarlo con i propri ricavi, collegando sulla stessa piattaforma servizi di marketing, vendita, bancari, pagamento e così via. Attiva in sei paesi europei, Viceversa annovera cento clienti e 1.200 aziende registrate. approfondimento Startup, la guida a tutti gli incentivi nazionali 2023