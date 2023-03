Internet nei piccoli comuni, cosa sono EOLO e la tecnologia FWA

Una tecnologia a onde radio permette di raggiungere la maggior parte delle zone rurali e montuose italiane, dove gli operatori tradizionali si fermano perché non convenienti. Abbiamo visitato il quartier generale e un comune isolato fino a poco tempo fa

Come fare avere una connessione a internet veloce e affidabile nelle aree cosiddette “bianche”, cioè quelle rurali e meno urbanizzate, dove la fibra fatica ad arrivare? A questa domanda risponde EOLO, servizio di connettività internet a banda ultra-larga che non richiede una linea telefonica tradizionale e sfrutta tecnologie wireless per portare “internet dove gli altri non arrivano”, questo lo slogan. Abbiamo visitato il quartier generale dell’azienda, parlato con i dipendenti, toccato con mano le tecnologie utilizzate e visitato anche un paese nelle Prealpi varesine storicamente poco coperto dalla linea internet veloce. Seguite il nostro viaggio.

Il laboratorio e il locale tecnico d’ingegneria all’interno della sede centrale di EOLO a Busto Arsizio

L'azienda, che opera da oltre vent'anni, attraverso una tecnologia proprietaria è in grado di offrire una rete internet affidabile sfruttando i ripetitori radio, che diffondono il segnale sul territorio. Attraverso questa tecnologia, chiamata in gergo FWA, è possibile andare a "irradiare" intere zone poco convenienti per gli operatori tradizionali magari perché remote o con poche case, le cosiddette "zone bianche" o "a fallimento di mercato". Tutto si basa sulla comunicazione tra un'antenna di zona e i tetti delle case, dove un ricevitore installato dai tecnici di EOLO e direzionato verso il ripetitore è in grado di offrire internet via cavo o via Wi-Fi a tutta la casa, fornendo una connessione adeguata al lavoro, allo studio, alla tv in streaming, al gaming. EOLO, ci spiegano i tecnici che incontriamo nel quartier generale di Busto Arsizio, garantisce una connessione stabile e sicura con velocità fino a 200Mb/s in download e fino a 50Mb/s in upload per il mercato residenziale; per le grandi imprese, poi, esistono anche contratti ad hoc definiti "simmetrici" (perché – appunto – hanno frequenze e ripetitori dedicati) con velocità da 100 Mb/s e fino a 1Gb/s, con garanzia di banda fino al 95%.

Dipendenti di EOLO al lavoro nel call center nella sede di Busto Arsizio

EOLO, 600 dipendenti e 3.800 ripetitori radio approfondimento ChatGPT, come funziona l’intelligenza artificiale più evoluta L’azienda – sempre più focalizzata sui piccoli comuni - è presente ad oggi in oltre 6.900 centri grazie a 3.800 ripetitori radio e, ci spiegano, oltre 16mila km di dorsali in fibra ottica. Al momento connette oltre 1,6 milioni di persone e circa 115mila tra imprese, enti della pubblica amministrazione e professionisti. “Con le onde millimetriche portiamo internet nelle case degli italiani che abitano in zone di digital divide – spiega a Sky TG24 Guido Garrone, Ceo Network Division di EOLO. “Si tratta di zone rurali o montane dove – spiega meglio Garrone – la vecchia rete fissa, quella in rame, non ha più la capacità di portare partite o giochi online perché ha raggiunto la sua obsolescenza tecnologica. Quello che facciamo noi è superare questo ostacolo attraverso una torre che irradia il segnale e una piccola antenna che capta questo segnale. Noi pianifichiamo la rete in forma puntuale: a noi non interessa essere ovunque ma interessa essere nei punti dove non ci sono gli altri”. In altre parole EOLO sfruttando tralicci o vecchie torri della televisione posizionate sulle cime di montagne o colline va a creare una sorta di copertura per i tetti del fondovalle, utilizzando – assicurano – onde sicure e a bassa potenza. Tutta la tecnologia è sviluppata internamente da oltre 600 dipendenti e un indotto di oltre 17mila persone.

Antenne di EOLO a Brinzio