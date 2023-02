Bose QuietComfort Earbuds II, la perfezione del silenzio

Le Bose QuietComfort Earbuds II sono realizzate in plastica con placcatura in oro nei connettori per la ricarica della batteria e si conservano all’interno di una custodia in plastica dura leggera ma non eccessivamente piccola. Nella parte esterna delle cuffie troviamo una superficie touch che, se sfiorata dall’alto verso il basso o viceversa, permette di alzare o abbassare il volume; se premuta permette invece di accedere alle diverse modalità di riduzione del rumore, di rispondere al telefono, di mettere in pausa un brano o di passare al successivo, di interpellare l’assistente vocale. Accoppiamento e installazione molto semplici: attraverso la tecnologia CustomTune la qualità del suono si adatta automaticamente alla conformazione delle orecchie dell’utente: una volta avviata gli auricolari emettono un segnale acustico che, ritornando indietro verso i microfoni, è in grado di “apprendere - spiegano da Bose - la forma unica del canale uditivo”. Dicevamo delle modalità di cancellazione del rumore, molto efficaci: la principale è in grado di annullare completamente i suoni circostanti grazie alla presenza di quattro microfoni per ciascun auricolare. C’è poi la modalità “Aware” che consente invece di ascoltare l’ambiente circostante (utile ad esempio se dobbiamo parlare con qualcuno e non vogliamo toglierci le cuffie o se stiamo ascoltando musica ma anche aspettando un annuncio in aeroporto). Tra l’altro spiega Bose che grazie alla tecnologia ActiveSense i rumori di sottofondo più forti vengono attenuati o completamente esclusi (funzionalità molto apprezzata, già vista nelle AirPods Pro di seconda generazione ). Molto utile la possibilità di crearsi dei profili (ad esempio lavoro, palestra, mezzi pubblici) in cui si può scegliere quanta cancellazione del rumore le cuffie devono applicare.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

NOW

Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia

Le Bose QuietComfort Earbuds II sono delle cuffie che ci sono piaciute moltissimo. La cancellazione del rumore è davvero fenomenale, sembra quasi che le orecchie siano completamente avvolte dalle cuffie, e invece stiamo indossando delle “normali” cuffie in-ear. Nella nostra classica prova in metropolitana i rumori spariscono quasi del tutto; stessa cosa all’entrata di una sala server o in stazione, dove il passaggio di un treno ad alta velocità (solitamente passaggio estremamente rumoroso) viene gestito dalle cuffie in maniera pressoché perfetta. Piccolo prezzo da pagare forse per ottenere questo risultato, le cuffie risultano un pochino più grandi e voluminose da indossare rispetto alla media delle cuffie in circolazione. Anche l’ascolto della musica è di altissima qualità, sia che stiamo ascoltando le ultime hit, sia podcast, sia brani più complessi come standard jazz o musica classica: grazie all’ottima fedeltà di riproduzione si riescono a distinguere livelli di dettaglio spesso non percepiti in altri tipi di ascolto; molto buona la gestione dei toni bassi.

Di livello molto buono anche le conversazioni (telefoniche, Whatsapp, Teams, Meet): il suono di nostri interlocutori arriva caldo e nitido; le persone dall’altra parte della linea hanno confermato di sentire molto bene la nostra voce, dalla quale l’intelligenza artificiale delle cuffie esclude i rumori di fondo. Le cuffie sono anche comode da indossare, anche per un’intera giornata lavorativa: nella confezione sono presenti inserti e fascette di stabilità in tre misure. Infine la batteria: nella nostra prova ci ha permesso di lavorare e ascoltare musica per tre giornate prima di dover ricaricare completamente la custodia. A proposito di ricarica, gli auricolari si ricaricano in poco più di un’ora, la custodia in circa tre ore. Piccolissimo dettaglio, infine, a nostro avviso da sistemare: la voce guida in italiano non è chiarissima. Le Bose QuietComfort Earbuds II sono vendute in due colori (il nero Triple Black e il grigio chiaro Soapstone), prezzo di listino 300 euro (ma online si trova scontato).

Pro e Contro

PRO

Ottimo livello di riproduzione musicale

Ottima funzionalità di cancellazione del rumore

CONTRO