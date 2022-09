Nothing Phone (1), finiture top e giochi di luce

Quando, nel 2020, Pei Yu, meglio noto come Carl Pei, lasciò OnePlus sette anni dopo averla fondata insieme a Pete Lau, aveva già in mente di rimettersi in gioco con una nuova, appassionante avventura. Il sentiero era tracciato e portava sempre allo stesso concetto: avvicinare quanto più possibile le persone alla tecnologia, innovando ed evolvendo idee senza banalizzarle.

Semplice?

No, per nulla ma le cose facili a gente come Pei non devono piacere più di tanto. Da quei concetti, infatti, nacque Nothing Technology. Era il 2020 e il mondo già pendeva dalle labbra di questo genio, mezzo cinese mezzo svedese che aveva da poco superato i 30 anni e nessuna voglia, pur potendo, di cullarsi sugli allori. Due anni dopo abbiamo tra le mani il primo smartphone di questa azienda che ha sede in Inghilterra.

Un telefono che si illumina

L’estetica è ispirata ai più recenti prodotti Apple, il profilo in alluminio come d'altronde il resto del telaio, le cornici perfettamente simmetriche del display, che, almeno qui, non ha il notch, la disposizione delle due fotocamere al posteriore, tutto rimanda un po’ agli iPhone. Ma proprio al posteriore c’è quello che fa di questo Nothing Phone (1) qualcosa di esclusivo. Il vetro di cui si compone, infatti è trasparente e lascia intravedere alcune delle componenti del telefono. Incastonati, poi, in un affollato retrobottega, tra i cablaggi della ricarica wireless, ci sono ben 900 led che possono essere utilizzati per notifiche, suonerie, tenere il ritmo delle colonne sonore della nostra vita o semplicemente turbare i sonni di amici e conoscenti. Le possibilità di personalizzare la sequenza delle luci sono moltissime e occuperanno almeno la prima settimana post-acquisto. Dopodiché però ci imbattiamo in uno smartphone sicuramente non rivoluzionario.