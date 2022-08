Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Watch5 e Buds2 Pro: ecco le novità Samsung

Tanti i nuovi prodotti introdotti dall'azienda sudcoreana per la stagione autunno-inverno, a partire dall'aggiornamento dei due smartphone pieghevoli. E poi i nuovi orologi smart e un nuovo paio di cuffie. Ecco le principali novità e i prezzi di vendita in Italia Condividi

Samsung continua a puntare sui dispositivi pieghevoli e nel corso del consueto evento agostano Galaxy Unpacked ha svelato i suoi nuovi smarpthone: il Galaxy Z Flip4 e il Galaxy Z Fold4. Le novità non finiscono qui: arrivano anche anche la rinnovata linea di smartwatch Galaxy Watch5 e Watch5 Pro e le cuffie senza filo Galaxy Buds2 Pro. In attesa di toccare con mano i prodotti, e di proporvi le nostre recensioni e le nostre impressioni, ecco il racconto di tutte le novità che ci attendono.

Galaxy Z Flip4 NOW La recensione completa del modello dello scorso anno Galaxy Z Flip4 è stato definito dalla casa sudcoreana “l’ideale, dentro e fuori, per l’espressione di sé”. Presenta un design elegante a conchiglia con una cerniera più sottile, bordi ottimizzati, retro in vetro opaco e scocca in metallo lucido. Sarà disponibile in quattro colori (Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue) ma la novità del 2022 è una versione (Bespoke) personalizzabile fino a 75 combinazioni. L’iconico smartphone di Samsung, che da aperto sembra un telefono "normale" (la piega praticamente sparisce), integra un display esterno più utile con nuove funzionalità che permettono di leggere e rispondere ai messaggi, fare telefonate, comandare gli oggetti della smart home o pagare con Samsung Pay senza aprire il telefono. Samsung promette anche un comparto fotografico migliorato rispetto alla precedente versione, con foto e video più stabili, anche di notte grazie a un sensore in grado di catturare più luce. Galaxy Z Flip4 è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 e ha una batteria da 3.700 mAh che supporta la ricarica rapida. Prezzo di partenza (che varia in base ai tagli di memoria) 1.149 euro.

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold4 NOW Z Fold3, la nostra recensione del modello precedente Ormai indiscusso successore dell’amato Galaxy Note, il pieghevole per eccellenza Z Fold4 migliora ancora nell’ottica di un maggiore multitasking e per la prima volta presenta il sistema operativo Android 12L, una versione speciale creata da Google per dispositivi con schermi ampi. Il software offre, tra le tantissime novità, una nuova barra delle applicazioni simile a quella a cui siamo abituati sul pc, che permette di accedere velocemente alle app che utilizziamo di più. Tante le possibilità di personalizzazione dello schermo e di utilizzo contemporaneo di più applicazioni: Samsung ha annunciato che è stata ottimizzata l’intera suite di Office e che le app di Google permettono anche di usare il drag&drop, proprio come se ci trovassimo a lavorare sul pc. Z Fold4 integra una fotocamera principale da 50 megapixel con Space Zoom 30x e anche in questo caso è presente un sensore più grande per scatti più luminosi e tutta una serie di modalità fotografiche che sfruttano lo schermo pieghevole. Il display principale da 7,6 pollici ospita - nascosta - la fotocamera anteriore e ha una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Z Fold4, così come il Flip4, spiegano da Samsung, diventano più resistenti sia internamente che esternamente grazie all’Armor Aluminium delle scocche e delle coperture della cerniera e il Corning Gorilla Glass Victus+ dello schermo esterno e del vetro posteriore; i dispositivi poi sono resistenti all’acqua di grado IPX8. Galaxy Z Fold4 è proposto nei colori Greygreen, Beige e Phantom Black (c’è anche una colorazione Burgundy esclusiva sul sito di Samsung). Prezzo di listino (che varia in base ai tagli di memoria) certamente importante: parte da 1.879 euro.

Galaxy Watch5 Pro e Watch5

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro NOW BESPOKE Jet, l'aspirapolvere di design di Samsung: la prova Samsung rinnova anche la sua linea di smartwatch Galaxy Watch presentando due nuovi modelli (il 5 e il 5 Pro) pensati, spiegano, per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a nuove funzionalità. Grazie al sensore BioActive un unico chip gestisce il rilevamento della frequenza cardiaca, del segnale cardiaco elettrico e dell’analisi dell’impedenza bioelettrica effettuando rilevazioni continue della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress. Presente anche la possibilità di controllare la pressione arteriosa, fare un elettrocardiogramma, misurare la temperatura corporea. Lo smartwatch offre come sempre la possibilità di tracciare moltissimi tipi di allenamento sportivo ma si concentra anche sul post-allenamento, sul recupero, sul riposo, offrendo consigli e piani personalizzati. Presente anche il monitoraggio delle fasi del sonno. La versione 5 Pro è dedicata a coloro che hanno bisogno di una robustezza ancora maggiore: è realizzata in vetro zaffiro rinforzato in grado - promettono - di resistere a qualsiasi tipo di usura e ha una cassa in titanio e una ghiera touch sporgente a protezione del display. Tra le differenze rispetto al modello 5 una maggiore durata della batteria e funzionalità professionali per percorsi escursionistici o ciclistici. Per entrambi gli smartphone sono presenti le versioni Bluetooth e anche LTE per rimanere connessi a internet anche in assenza di telefono. Galaxy Watch5 sarà disponibile dal 26 agosto (i preordini aprono oggi) nel modello con cassa grande da 44mm (colori Graphite, Sapphire e Silver) e con cassa piccola da 40mm (colori Graphite, Pink Gold, Silver) a partire da 299 euro. Galaxy Watch 5 Pro sarà disponibile, invece, al prezzo di partenza di 499 euro nei colori Black TItanium e Gray Titanium con display da 45 mm.

Galaxy Buds2 Pro