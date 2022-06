BESPOKE Jet, l'aspirapolvere di design che si svuota da sola

BESPOKE Jet Complete Extra, nel colore verde “Woody Green”, include la spazzola principale Jet Dual ideale per tutte le superfici, una spazzola Slim Action con rullo morbido per parquet e superfici delicate, una Mini turbo spazzola ideale per divani, materassi, briciole, mini spazzole e lancia, un accessorio flessibile e due batterie.

Le caratteristiche della scopa

BESPOKE Jet dispone di un motore Digital Inverter che sprigiona fino a 210W di forza aspirante e si maneggia, l’abbiamo provato in prima persona, molto agevolmente: pesa infatti solo 1,44 kg. A livello di prestazioni energetiche secondo la casa madre la batteria in modalità minima garantisce fino a un’ora di pulizia; utilizzando la scopa in modalità aspirazione normale ogni batteria dura circa mezz’ora. La ricarica, invece, impiega circa tre ore e mezzo. La batteria si cambia con un click e a nostro avviso, soprattutto per sessioni lunghe di pulizia o per case grandi, è certamente comodo avere due batterie intercambiabili per non rimanere improvvisamente “a secco”. Attraverso il display LCD è possibile impostare la forza aspirante (minima, media, massima, jet), verificare la carica della batteria, leggere indicazioni e eventuali criticità. Una volta terminata l’aspirazione rimettendo la scopa nel suo alloggiamento non solo si ricarica, ma premendo un tasto la Clean Station svuota il serbatoio pulendo allo stesso tempo con getti d’aria i filtri e l’interno della scopa. Tutti i componenti interni sono lavabili e gli accessori come i sacchetti per la polvere, sono in vendita sul sito di Samsung.

Le nostre impressioni e i prezzi

Nella nostra prova alla Smart Home di Samsung abbiamo trovato molto comodo utilizzare la scopa, che si è comportata bene aspirando zucchero dai tappeti o caffè dai divani; comoda anche la possibilità di avere una seconda batteria ed efficace e semplice da usare l’accessorio lavapavimenti. “BESPOKE Jet è il primo prodotto sul mercato in cui l’utilizzatore finale non tocca la polvere” ci spiega Daniele Grassi, vice president Home Appliances Division Samsung Electronics Italia. “La scopa - continua - è frutto di una lunga ricerca, come facciamo quando entriamo in un mercato nuovo, ed è stata lanciata già sul mercato coreano in cui siamo leader. Siamo convinti che anche in Italia questo mercato crescerà molto, solo oggi vale più di 300 milioni l’anno di fatturato”. I prezzi: i modelli Complete Extra e Pro Extra hanno un prezzo di listino di 1.149 euro (ma al momento sono in promozione a un prezzo più basso), Jet Pet costa invece 999 euro (anche qui al momento è presente una promozione).