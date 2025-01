Numera, l'app che trasforma i sogni in numeri da giocare

Che cos’è e come funziona

Sisal Numera, ci spiegano, “è un ponte tra il mondo dei sogni e quello dell’innovazione nel gioco”. Grazie a una tecnologia di intelligenza artificiale generativa oltre a interpretare i sogni e a suggerire una combinazione unica di sei numeri, l’innovazione svolge anche il ruolo di assistente virtuale a cui chiedere supporto durante il gioco. L’utilizzo è molto semplice e intuitivo: basta accedere all’app, scrivere in chat il proprio sogno, rispondere alle domande dell’”AI Angel” e attendere, dopo pochi secondi, che tutti i dati e i dettagli siano analizzati per ricevere una combinazione personalizzata di numeri. Ogni numero è poi supportato da una spiegazione e interpretazione che lo lega a un determinato sogno.

Un esempio pratico

Supponiamo di sognare un cervo che corre in un bosco, come è possibile vedere dalla nostra demo. Una volta spiegato il sogno, il sistema ci chiederà delle informazioni in più per interpretarlo al meglio: ad esempio se c’erano altri animali, persone, cose, oppure i luoghi e le emozioni legati al sogno. Dopodiché seguendo il nostro ragionamento potrà chiederci se avevamo notato qualcosa di particolare nel comportamento del cervo o altri segni particolari. Dopo pochi istanti ecco la nostra sestina personalizzata: 12 (simbolo di grazia e rinascita, il cervo), 19 (il bosco in cui si svolge il sogno), 67 (la notte, simbolo dell’ignoto), 14 (gli occhi del cervo), 31 (il sentimento di paura), 8 (un nuovo inizio, collegato al bisogno di affrontare le paure). A questo punto l’utente può convalidare la sestina oppure decidere solo di giocare i numeri che più lo hanno “convinto”, per completare poi la giocata con altri numeri a proprio piacimento.