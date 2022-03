Innovativo e pieno di tecnologia: da OPPO arriva Find X5 Pro

Find X5 è la nuova serie di smartphone di OPPO , che coniuga un’esperienza fotografica come sempre di livello molto alto insieme a un design caratterizzato da materiali premium e a una nuova versione del sistema operativo ColorOS. A NOW abbiamo provato il modello di punta della serie, il Find X5 Pro insieme al nuovo smartwatch di casa OPPO: stiamo parlando di Watch Free . “La nuova serie Find X5 – ci spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia - è pensata per tutti quelli che amano esplorare il nuovo, decidono di andare oltre e non vogliono fermarsi mai. Grazie a tecnologie da top di gamma e a un design iconico che fonde arte e tecnologia rappresenta uno smartphone in grado di regalare esperienze ben al di sopra delle aspettative. Sono sicura – aggiunge – che la nuova serie verrà ben accolta dal mercato italiano, così come lo sono stati i predecessori confermando la crescita di OPPO in Italia”.

Tra le altre caratteristiche interessanti di OPPO Find X5 Pro troviamo un sistema intelligente di antenne a 360 gradi, la presenza della dual sim che supporta il 5G su entrambe le schede e un sistema di raffreddamento multi-strato a camera di vapore. Lo smartphone è particolarmente adatto anche ai più incalliti videogiocatori: tra le funzioni del sistema operativo ColorOS 12, infatti, c’è anche quella di riconoscere i giochi e di definire le priorità del processore per evitare che vi siano rallentamenti. Molto buona la batteria da 5.000 mAh assicurata per 1.600 cicli di ricarica: nella nostra prova abbiamo usato tranquillamente il telefono per due giorni, anche in maniera intensa. La ricarica rapida SuperVOOC da 80W (con caricabatterie incluso nella confezione) permette di ricaricare completamente il telefono, nella nostra prova, in 36 minuti.

Find X5 Pro è alimentato dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 multicore che offre – e la nostra prova lo ha pienamente confermato – una grande fluidità nella gestione delle applicazioni, efficienza energetica e giochi super-veloci. Partendo dall’esterno, Find X5 Pro ha una scocca ultra-resistente realizzata in ceramica con una texture che ha la caratteristica di ridurre la presenza di impronte: si tratta di una particolare ceramica “nanometrica cristallina” in grado di creare una superficie resistente il doppio rispetto al vetro; il display, invece, è caratterizzato dalla presenza di Gorilla Glass Victus, che rende il telefono resistente a graffi e cadute. Sempre molto bello, così come nella scorsa edizione, Find X3 Pro , il comparto fotografico posteriore, che grazie alla forma arrotondata del telefono sembra quasi “nascere” dal corpo dello smartphone. Peso nella media (218 grammi), Find X5 Pro è comodo da impugnare ma è un po’ scivoloso quindi meglio utilizzare una cover (inclusa nella confezione ce n’è una in silicone); è resistente, invece, a schizzi, acqua e polvere. Molto buono il display da 6,7 pollici in grado di mostrare fino a un miliardo di diverse gradazioni di colore e con frequenza di aggiornamento super-fluida da 120 Hz: nella nostra prova app e serie tv si vedono molto bene anche sotto la luce forte del sole.

OPPO Find X5 Pro: il comparto fotografico

Uno dei pezzi forti del nuovo Find X5 Pro è certamente il comparto fotografico, in grado di catturare fino a un miliardo di colori. OPPO Find X5 Pro è alimentato dal primo Neural Processing Unit (NPU) per l’imaging all’avanguardia proprietario, MariSilicon X: si tratta di una sorta di processore che permette allo smartphone di migliorare la fotografia e soprattutto i video – anche in assenza di luce – grazie a un’architettura a 6 nanometri e alla capacità di elaborazione di immagini RAW (le immagini “grezze” ad altissima qualità ideali per essere modificate e lavorate digitalmente). Il comparto fotografico è composto da due sensori Sony IMX766 entrambi da 50 megapixel: uno ultra-grandangolare con apertura a 110°, uno grandangolare. Presenti anche un teleobiettivo da 13 megapixel e una selfie camera con sensore Sony IMX709 in grado di catturare più luce rispetto ai predecessori e di “decidere” – in base alle persone presenti nella scena – se scattare con un’apertura angolare di 80 o 90 gradi. Siamo rimasti estremamente soddisfatti dalle foto che abbiamo scattato in diverse condizioni di luce e in diversi luoghi, con i colori sempre naturali e ben bilanciati, grazie anche alla collaborazione con Hasselblad, azienda leader nel settore delle macchine fotografiche e degli obiettivi, che ha portato sul Find X5 Pro la sua iconica calibrazione del colore e anche diversi filtri che permettono di dare agli scatti uno stile professionale. Molto buoni anche i video, che è possibile girare fino alla qualità 4K e che risultano molto stabili, grazie all’introduzione di un innovativo sistema di stabilizzazione ottica a cinque assi che lavora insieme ad algoritmi di intelligenza artificiale.

OPPO Find X5 Pro: verdetto, disponibilità e prezzi

Nella nostra prova siamo rimasti molto soddisfatti dal nuovo smartphone di punta di OPPO. Abbiamo particolarmente apprezzato il comparto fotografico, lo stile del telefono, il software, sempre molto completo, e il comparto batteria ben bilanciato e dalle alte prestazioni. Piccolo e, per il momento, unico lato negativo, abbiamo trovato il telefono un po’ scivoloso se utilizzato senza cover. OPPO Find X5 Pro è venduto in due colori (Ceramic White o Glaze Black) nella versione 128 gigabyte di Ram e 256 di spazio di archiviazione. Prezzo 1.299,99 euro. Il prezzo degli altri due smartphone della serie Find X5 è di 499,99 per il Find X5 Lite e di 999,99 per il Find X5 (presenti promozioni per il periodo di lancio).

OPPO Find X5 Pro: Pro e Contro

PRO

Comparto fotografico

Software veloce e molto completo

CONTRO