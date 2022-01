Find N, abbiamo provato il nuovo pieghevole di OPPO

Lo smartphone, ancora non in commercio in Italia, è leggero e compatto, appare molto solido e ha tante funzioni che lo rendono interessante per il lavoro, l’intrattenimento, il gaming

Compatto, resistente, pieno di tecnologia. Sono le caratteristiche principali di OPPO Find N, il nuovo smartphone pieghevole di OPPO presentato durante l’INNO DAY 2021 e commercializzato al momento solo in Cina. Frutto di quattro anni di lavoro di ricerca e sei generazioni di prototipi, Find N si presenta come uno smartphone innovativo e molto utile per l’intrattenimento, il lavoro, il gaming. Una serie, la Find, per OPPO da sempre "sinonimo di design all’avanguardia e di innovazione, adatta a tutti quelli che vogliono esplorare il futuro e vogliono di distinguersi”, ci ha spiegato Isabella Lazzini, chief marketing officer di OPPO Italia. La società cinese sta attualmente valutando lo sbarco di questo smartphone sul mercato europeo (e quindi in Italia): noi abbiamo avuto la possibilità di scoprirlo in anteprima.

Com’è fatto

Find N si presenta come uno smartphone sostanzialmente “quadrato” con due display, uno interno e uno esterno, dove è possibile utilizzare tutte le funzioni del telefono; è anche possibile iniziare a utilizzare un’app sul display interno e poi continuare su quello esterno e viceversa. Il display esterno, utilizzabile tranquillamente con una sola mano, misura 5,49 pollici; quello interno, esteso, misura invece 7,1 pollici e ha la caratteristica di aprirsi in modalità landscape. Nella nostra prova abbiamo trovato molto solida la cerniera di apertura: grazie alla tecnologia Flexion Hinge composta da ben 136 componenti e al design a goccia, ci spiegano da OPPO, l’angolo della piega è minimo e i due schermi, quando sono chiusi e quindi piegati, combaciano perfettamente in modo da essere totalmente protetti dai graffi. La struttura a molla, inoltre, permette allo schermo di restare fermo e aperto in qualsiasi angolazione, dando così la possibilità agli utenti (grazie anche a una versione personalizzata di Color OS), ad esempio, di tenerlo in piedi su un tavolo per guardare un video o di tenerlo aperto a 90 gradi per scrivere (utilizzando lo schermo superiore per il documento e quello inferiore per la tastiera). Il display è composto da ben 12 strati di vetro di cui l’ultimo supersottile di soli 0,03 millimetri che si piega facilmente restando però resistente. Assicurano da OPPO che il display può essere piegato oltre 200mila volte (come se lo aprissimo e richiudessimo 50 volte al giorno per oltre dieci anni). Lo schermo interno infine, come su tutti gli ultimi smartphone di alta gamma, adatta la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz in base al contenuto che stiamo visualizzando.