Test di velocità, in Lamborghini con OPPO Find X3 Pro

Siamo stati all'autodromo di Modena per testare il nuovo smartphone OPPO Find X3 Pro, e al tempo stesso provare in pista le nuove Lamborghini Squadra Corse, di cui OPPO è main partner

La partnership tra OPPO e Lamborghini Squadra Corse viene rinnovata per il secondo anno, perché a quanto sottolinea OPPO, che è tra le aziende cinesi più attive nel settore degli smart device per il mercato consumer di massa, con Lamborghini hanno in comune l'attenzione all'innovazione. In pista a Modena in un evento aperto alla stampa abbiamo constatato come design e velocità rappresentino un connubio perfetto, comune ad entrambi i brand, OPPO nel mondo della tecnologia e Lamborghini in quello dei motori. All'autodromo abbiamo provato a fotografare e riprendere, con il nuovo smartphone top di gamma della Serie Find X di OPPO, il Find X3 Pro (qui la recensione completa e tutte le caratteristiche), la Lamborghini Huracán EVO, il modello sportivo, e poi la Urus, il suv.

La prova fotografica su pista

Nonostante la velocità elevata delle macchine, grazie alle due fotocamere del Find X3 Pro, una grandangolare e l'altra ultragrandangolare, a cui si aggiunge un teleobiettivo e anche un microscopio, oltre al flash, siamo riusciti a scattare foto di ottima qualità. Inoltre le riprese video, che abbiamo fatto sempre con il nostro smartphone OPPO, non hanno subito degli stacchi di focale, passando dalla telecamera grandangolare a quella ultra-grandangolare, perché entrambe sfruttano il medesimo sensore Sony IMX 766, che è equivalente a quello di una fotocamera DSLR professionale. OPPO Find X3 Pro è dotato anche di uno stabilizzatore ottico elettronico su entrambe le telecamere e quindi, anche a velocità elevata e tenendo a mano libera il telefono, senza un gimbal, abbiamo catturato adrenaliniche clip video e foto con una ottima resa delle auto Lamborghini guidate dai piloti della Squadra Corse.

Le caratteristiche fotografiche che abbiamo apprezzato

Ecco una cronaca delle prestazioni dello smartphone OPPO Find X3 Pro testato in pista a Modena sulle Lamborghini:

- Video con risoluzione a 4K vera;

- Ampia profondità di colore, grazie all'elaborazione a 10 bit, cioè la possibilità di visualizzare foto e video fino a un miliardo di colori;

- Per i professionisti: registrazione video in formato log, che permette un pieno controllo in fase di montaggio;

- Pieno controllo manuale su ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell'otturatore e messa a fuoco;

- L'effetto Bokeh va "da 0 a 100" su video e foto, come una reflex