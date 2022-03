Beats Fit Pro, la prova degli innovativi auricolari wireless

Sono stati definiti gli auricolari Beats più innovativi di sempre. Sono i Beats Fit Pro, cuffie bluetooth dalla forma innovativa progettati per uno stile di vita attivo, con alette flessibili, un’ottima esperienza acustica e la compatibilità con l’Audio Spaziale di Apple.

Come sono fatte

I Beats Fit Pro sono auricolari leggeri molto comodi da indossare anche per lungo tempo. Sono dotati di alette flessibili che tengono gli auricolari stabili nelle orecchie anche durante la corsa e gli allenamenti. “Alette uniche - spiegano da Beats - modellate digitalmente in base alla misurazione di migliaia di orecchie per ottenere la combinazione perfetta di un materiale morbido e pieghevole, avvolto attorno a un’anima rigida”. Le Beats Fit Pro sono accompagnate da una custodia piuttosto “grande” (un cubetto piatto da 62x62x29mm) rispetto alla media della concorrenza, che si ricarica tramite cavo USB-C (grazie alla tecnologia Fast Fuel con 5 minuti di ricarica si ottiene un’ora di ascolto) e fornisce una ventina di ore di autonomia alle cuffiette. Presente un pulsante con l’iconica “b” di Beats in grado di farci passare al volo dalla modalità trasparenza alla cancellazione del rumore, di farci interagire con gli assistenti vocali, di mettere in pausa un brano o di rispondere o rifiutare una chiamata. Presente, infine, un sensore ottico che identifica quando le cuffie sono inserite nelle orecchie e quando le togliamo. Le Beats Fit Pro sono resistenti all’acqua e al sudore secondo lo standard IPX4 e sono attente all’ambiente: i componenti interni sono realizzati in plastica riciclata mentre l’imballaggio principale è prodotto in uno stabilimento certificato “zero waste” ed è costituito per l’88% da fibra di legno per gran parte riciclata.

Le caratteristiche tecniche e la nostra prova

Le Beats Fit Pro suonano molto bene. Le abbiamo provate con podcast, riunioni online, videochiamate e, ovviamente, musica (All about the music è uno degli slogan del prodotto): che stiamo ascoltando sofisticati standard jazz, sinfonica o brani di Sanremo la qualità di riproduzione è sempre altissima e - cosa che abbiamo molto apprezzato - adeguata al tipo di brano in play. Le Beats Fit Pro, ci spiegano, usano un trasduttore in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, mentre un sistema di ventilazione minimizza le distorsioni attraverso un diaframma flessibile. Tra le modalità di ascolto la cancellazione attiva del rumore e la trasparenza: nella nostra prova in metropolitana e nel traffico abbiamo apprezzato la modalità trasparenza che è riuscita ad abbattere praticamente tutti i rumori a parte il pianto di un bambino e, a parte in alcuni momenti, i rumori del treno. La funzione di cancellazione attiva del rumore è stata progettata per rilevare in modo continuo i rumori ambientali, fino a 200 volte al secondo, isolandoli ed eliminandoli praticamente in tempo reale. Presente anche l’Audio Spaziale di Apple, che grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa è in grado di offrire un’esperienza avvolgente e quasi di farci muovere all’interno del suono.

Di ottimo livello anche le telefonate. Nella nostra solita prova in metropolitana siamo riusciti tranquillamente a fare una lunga conversazione senza che il nostro interlocutore fosse disturbato - a parte in qualche piccolissima occasione - dai rumori di fondo. I Beats Fit Pro sono particolarmente adatti a un utilizzo con iPhone e prodotti Apple ma sono anche perfettamente compatibili con i sistemi Android scaricando l’app Beats dal Play Store.

Disponibilità e prezzi

Come si evince dalla nostra recensione le Beats Fit Pro ci sono piaciute molto: le abbiamo trovate comode anche indossate per diverse ore, stabili durante le camminate veloci e lo sport, con un audio di ottima qualità e una tecnologia di cancellazione del rumore molto efficace. Un po’ ingombrante, invece, a nostro avviso, la custodia. Il prezzo non è basso ma è, per noi, adeguato alla tecnologia presente all’interno degli auricolari: le Beats Fit Pro hanno un prezzo di listino di 229,95 euro. Quattro i colori disponibili: viola ametista, grigio salvia, bianco e nero.

Pro e Contro



PRO

Ottima qualità audio, cancellazione dei rumori esterni molto buona

Auricolari comodi da indossare anche a lungo

CONTRO