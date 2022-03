A Dubai il futuro tecnologico di agricoltura e alimentazione

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha promosso un incontro tra una selezione di aziende italiane, fondi d'investimento degli Emirati Arabi e le startup tecnologiche israeliane del settore Agri-Tech, facenti parte del portafoglio di Startup Nation Center. L’iniziativa è uno dei frutti degli “Accordi di Abramo” firmati proprio nel 2020 tra Emirati e Israele che, oltre a promuovere la pace tra i due Paesi, favoriscono gli scambi finanziari, commerciali e tecnologici con focus sull'innovazione nell'Agri&Food, di cui Israele vanta uno degli ecosistemi più innovativi.

Le proposte che ci hanno più colpito

CropX porta l'analisi dei dati dei terreni sugli smartphone per aiutare gli agricoltori nel prendere le decisioni più adatte su quando coltivare o raccogliere. La startup è specializzata nello sviluppo di soluzioni per le aziende agricole e il processo decisionale agricolo.



BeeHero ha creato una piattaforma di machine learning che aiuta gli apicoltori ad analizzare lo stato dell'alveare; può prevedere i disturbi dell'alveare, mitigare il collasso delle colonie e tracciare i progressi dell'impollinazione. La startup fornisce agli apicoltori dei sensori che vengono installati all'interno degli alveari per raccogliere dati e informazioni ambientali.

Hargol produce integratori alimentari derivati da insetti e cavallette che danno il 70% di proteine in più rispetto ai comuni integratori, e sono più sostenibili per impatto ambientale.

Meetech produce carne sintetica in labotatorio, e ciò permette di contenere le emissioni.

Salicrop ha sviluppato una tecnologia per migliorare le prestazioni dei semi, anche in condizioni di alta salinità, e aumentare le rese agricole. La startup ha la missione di valorizzare le sementi e aumentare la produttività delle colture.

Viridix ha ideato un sistema che genera continuamente dati sull'umidità del suolo, inviando informazioni utili e avvisi di irrigazione agli agricoltori tramite una app.

Tevel Aerobotics Technologies è una flotta di robot volanti che si occupano del raccolto nei frutteti.

SeeTree è una piattaforma di "intelligence per alberi" che fornisce informazioni ai coltivatori per monitorare la salute e la produttività dei loro alberi. Utilizza droni, satelliti e sensori IoT per analizzare fino a centinaia di milioni di alberi.

Le startup israeliane hanno incontrato una delegazione di imprese italiane operanti nel food in un evento organizzato e coordinato da SVA Group, in partnership con Intesa Sanpaolo Innovation Center, Camera di Commercio e Industria Israel-Italia, Fondazione Politecnico di Milano e Regione Lombardia all’Intercontinental Hotel in Dubai Marina. Nella seconda giornata SVA Group ha accompagnato la delegazione di aziende italiane e le startup israeliane in un tour tra le free zone commerciali di Dubai tra cui DMCC, DIFC e Dubai Global Connect, per sviluppare opportunità di business.