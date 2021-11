Tinder si rinnova, nuove funzioni per arrivare al “match”

Tinder si rinnova. L’app più popolare al mondo per fare incontri e nuove amicizie, usata da migliaia di persone e disponibile in 190 paesi e oltre 40 lingue, introduce questo mese diverse novità, annoverate all’interno della funzione “Esplora”, e due nuove funzionalità relative alla sicurezza. Si tratta di uno degli aggiornamenti più importanti di sempre. Secondo le ultime statistiche Tinder è l’app non di gioco con il maggiore incasso al mondo ed è stata scaricata oltre 430 milioni di volte portando a oltre 60 miliardi di match. Ma come funziona Tinder? È molto semplice: dopo aver caricato la propria foto e inserito i propri dati personali si possono incominciare a consultare, uno dopo l’altro, i profili di altre persone nelle vicinanze. Facendo swipe a sinistra segnaleremo all’app che non siamo interessati a conoscere la persona e passeremo a quella successiva; facendo swipe a destra, invece, segnaleremo un nostro interesse: se anche l’altra persona avrà fatto swipe a destra sul nostro profilo, ecco che arriveremo al match, e a quel punto si potrà iniziare a conversare – in modalità testuale o in modalità video – e, in un secondo momento, anche decidere di incontrarsi. Un’app che è cresciuta molto durante la pandemia, dando la possibilità a tante persone bloccate in casa, ci hanno spiegato dal quartier generale del servizio, di conversare, fare nuove conoscenze e combattere la solitudine.

Le novità di “Esplora” e la funzionalità “Botta e Risposta”

“Esplora”, spiegano da Tinder, “è uno spazio dinamico che verrà costantemente arricchito con nuove esperienze sociali ed interattive”. In particolare, i membri potranno scoprire potenziali match basati su stati d’animo e attività. Ad esempio si potrà scegliere di visualizzare solo persone interessate, per fare qualche esempio, alla cucina, ai videogiochi, alla musica o anche alle cause sociali. Attraverso la funzionalità “Botta e Risposta”, poi, si potrà chattare con qualcuno prima che avvenga il match rispondendo a un rapido quiz sulla cultura pop e le loro preferenze. “Mentre un timer scorre – spiegano da Tinder – i due membri potranno conoscersi meglio e alla fine scegliere se confermare il proprio match oppure far scadere il timer e incontrare altre persone. Si tratta della prima volta in cui i membri possono chattare tra loro prima del match”. Botta e Risposta è stato già lanciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito all’inizio dell’estate ed è disponibile dalle 18 a mezzanotte.