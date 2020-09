Tinder lancia in Italia la “Swipe Night”, per “rompere il ghiaccio"

L’app più popolare al mondo per incontrare nuove persone lancia per tre weekend di settembre (12, 19, 26 settembre) un evento interattivo a cui partecipare in tutta comodità dal divano di casa

La “Swipe Night” sbarca anche in Italia. Si tratta di un evento interattivo che si svolge all’interno di Tinder - l’app per incontrare nuove persone - in cui ogni utente può scegliere, facendo “swipe” sullo schermo, come far proseguire la storia. E le scelte, oltre che sulla storia, impatteranno direttamente sui “match”, sugli incontri.

In cosa consiste la Swipe Night



Swipe Night segue le vicende di un gruppo di amici, protagonisti insieme ai membri di Tinder di una storia ambientata poche ore prima che un asteroide colpisca la terra. Passaggio dopo passaggio - “swipe dopo swipe”, secondo la terminologia Tinder - gli utenti si trovano alle prese con dilemmi e scelte che influiranno poi sullo svolgersi della trama e sugli incontri da fare alla fine dell’evento. Per ogni decisione ci sono solo sette secondi di tempo per rispondere. Ogni settimana, inoltre, le scelte chiave vengono aggiunte al profilo Tinder di ogni utente, offrendo così materiale utile per rompere il ghiaccio in future conversazioni.

L’importanza di esperienze condivise



Dunque un’iniziativa che punta a favorire le esperienze condivise e un terreno comune di conversazione. “Le distanze sociali e fisiche imposte dal lockdown - spiegano da Tinder - hanno fatto sì che i nostri utenti diventassero ancora più loquaci e creativi, con un +52 per cento registrato a livello globale di messaggi inviati. Già lanciata negli Stati Uniti a fine 2019, la Swipe Night di Tinder ha fatto registrare un incremento di “match” del 26 per cento e un aumento di messaggi del 12 per cento rispetto a un normale weekend.

Come e quando partecipare



L’appuntamento dunque per chi vuole partecipare alla Swipe Night di Tinder è sull’app in tre weekend di settembre: da sabato 12 settembre alle 10.00 a domenica 13 settembre alle 23.59, da sabato 19 settembre alle 10.00 a domenica 20 settembre alle 23.59 e da sabato 26 settembre alle 10.00 a domenica 27 settembre alle 23.59.