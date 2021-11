Web Summit, a Lisbona migliaia di persone in presenza

Nonostante il tempo piovoso al Web Summit 2021 di Lisbona si respira una sensazione di piacevole entusiasmo e di vibrazioni positive. Non è il primo evento a tornare dal vivo ma il Web Summit ha il suo zoccolo duro di frequentatori fissi, europei, non particolarmente nerd, e che colgono l'occasione per fare il punto su come il mondo tecnologico si intrecci con la vita quotidiana. Questo evento, che è uno dei più longevi appuntamenti tecnologici d'Europa, è l'occasione per capire quali sono i settori, dove le tecnologie stanno puntando e quali sono i nomi nuovi da conoscere nel mondo tech.

Criptovalute e NFT

Quest’anno sul palco è salito per primo Nicolàs Julia, sconosciuto ai più, che ha raccolto solo nell’ultimo mese quasi 700 milioni di dollari per il suo progetto Sorace, sturtup che si occupa di crypto currency e NFT legati al Fantacalcio, ad indicare due filoni da seguire, quello delle cripto valute ma anche quello degli NFT. La scena di questo evento è stata presa soprattutto dalle startup e dai progetti, presentati qui, sopratutto si è parlato di come migliore la società, attraverso la tecnologia.

I progetti italiani più interessanti

Di seguito abbiamo raccolto quelli che a nostro avviso sono i progetti italiani più interessanti presentati durante l'edizione 2021.

Radoff si occupa di un problema di cui si parla pochissimo. Radoff Life è un apparecchio che monitora e bonifica in modo rapido e senza interventi strutturali e costosi, gli ambienti interni di casa dal radon, un gas nocivo che è la seconda causa più diffusa al mondo per i tumori ai polmoni, dopo il fumo, e bonifica anche da CO2 e dalle polveri sottili. L'evoluzione presentata a Lisbona è stata Radoff city, che mappa e bonifica gli ambienti su scala urbana, per rendere più sicure le città del futuro.



L'apparecchio interagisce con gli altri device come le app su smartphone, ma anche sugli smart speaker che notificano di eventuali problemi.

VoiceMed ha portato a Lisbona VoiceMed One, un dispositivo medico software certificato CE, MDD, che effettua screening di Covid19 con l’analisi del suono. Consente, registrando un colpo di tosse, un respiro profondo e analizzando la voce, di sapere nel giro di pochi minuti se si è stati contagiati da un virus, anche il Covid19. VoiceMed ha testato 500 persone nei 3 giorni di evento.

WillEasy è una app sullo smartphone che calcola la compatibilità di un luogo con una persona, una sorta di motore di ricerca dell’accessibilità, dove le persone possono contribuire a tenere aggiornate le informazioni su un luogo, e i gestori possono rilevare in autonomia i dati della propria struttura e tenerli aggiornati in modo semplice e guidato.

I valori della tecnologia

Ma non ci sono state solo le startup. Al Web Summit si è parlato anche di valori della tecnologia. A partire da diversity e inclusion: a presentare finalmente dal vivo dopo averlo fatto online, c’è la conduttrice portoghese Filomena Cautela, la vera trainatrice del Web Summit quando questo si è spostato online a causa della pandemia, molto attiva nell'ambito dei diritti della comunità LGBT; poi sono stati affrontati anche temi a sfondo sociale derivati dalla tecnologia, con Frances Haugen, l'ex-dipendente di Facebook salita agli onori della cronaca per aver reso pubblici migliaia di documenti interni del social network di Mark Zuckerberg, che ha aperto questa edizione del Web Summit; ma protagonista del 2021 è anche Opal Tometi, tra i creatori di Black Lives Matter, che da un account social è diventato il più grande movimento di protesta della storia degli Stati Uniti che si è guadagnata la copertina del Time.

Il bello di "tornare a fare networking"

Paddy Cosgrave, ideatore del web summit, ce lo aveva detto: gli eventi dal vivo torneranno con più forza di prima, e a vedere i risultati del web summit, una delle edizioni più attese, così è stato. In conferenza stampa ha spiegato che quest'anno oltre 40mila persone presenti sono arrivate in presenza a Lisbona, e per la prima volta le donne sono state più degli uomini; hanno partecipato 70 unicorni, le aziende che hanno un valore superiore al miliardo di dollari, oltre 800 investitori, in proporzione molti di più rispetto alle edizioni precedenti, e circa 1.500 startup. Molte anche le esperienze con cui è stato coinvolto il pubblico. H&M ha mostrato come ci creeremo il nostro guardaroba del futuro. Una lunga fila di persone si è creata la propria personale maglietta disegnandola con la realtà aumentata e poi gli verrà recapitata a casa. Tra le realtà iberiche, attive in ambito podcast, si è distinta Podder, con base a Barcellona, che ha creato una piattaforma simile all'influencer marketing, capace di unire la domanda degli advertisers con l'offerta nel catalogo dei podcast.

Ma ciò che è stato maggiormente apprezzato è stato tornare a fare networking attraverso la tecnologia ma dal vivo. In molti hanno anche potuto incontrare dal vivo le proprie star del web. Tra i creatori online che ha avuto l'accoglienza più calorosa c'è stato Nas Daily, autore online arabo-israeliano, che ha creato dal suo account Facebook una società, Nas Academy, che fornisce strumenti per fare storytelling online. Nas ha consigliato di puntare sulla consistenza, per creare la propria autorevolezza online.