Cosgrave: vi racconto il futuro degli eventi tech

È il guru che sta dietro ad alcuni tra i festival tecnologici più importanti del mondo, dal Collision al Web Summit. Ai nostri microfoni ci racconta come sta vivendo il periodo della pandemia in cui tutti gli eventi si sono spostati online e quali sono i trend dei prossimi anni

Il Collision è l'evento gemello al Web Summit, i mega eventi del settore tecnologico, tra i più grandi che si svolgono al mondo e che già l'anno scorso si erano entrambi svolti completamente online, cambiando le regole della partecipazione: networking come se si fosse su un social network e partecipazione in streaming e chat, ma anche una enorme presenza, molto maggiore, come non si era mai vista prima. Paddy Cosgrave è il volto di questi eventi e nonostante il periodo difficile è riuscito a reggere il colpo, anche grazie al fatto che è al tempo stesso a capo di una società che organizza eventi, ma anche produce software. La società, si chiama Happen, ha sviluppato una piattaforma di eventi streaming e di networking online proprietaria aumentando il proprio giro d'affari.

Il futuro degli eventi tech

Non c'è dubbio che il settore degli eventi sia uno tra quelli che maggiormente si è trasformato a causa della pandemia. Abbiamo intervistato Paddy Cosgrave sul futuro degli eventi, in occasione del Collision che si è svolto dal 20 al 22 aprile, e che ha ospitato una serie di ospiti, da David Beckham a Nicole Kidman ad Ashton Kutcher, volti famosi ma anche investitori nel settore tecnologico. Paddy Cosgrave ci ha detto che la grande lezione che ha appreso è stata che la voglia di unirsi, di stare insieme è più forte che mai oggi e non si è mai spenta, pertanto l'attività degli eventi funziona online e tornerà a funzionare quando si spera tutto questo periodo sarà finito, e ci si potrà tornare a riunire in presenza. Ci fa notare come in Nuova Zelanda e in Australia e nei paesi Covid-free c'è una maggiore fame di eventi rispetto a prima. La grande opportunità per tutti, dunque, è stata quella di trasformare queste attività in versione online. Oggi la possibilità di fare eventi ibridi, online e offline è alla portata di tutti.

Il tema della tassazione

Per finire, alla domanda su quale sia la maggior questione oggi sul banco dei player tecnologici, non ha dubbi: la tassazione, con Joe Biden che ha deciso insieme ai grandi paesi europei di cambiare le regole fiscali. Secondo Paddy Cosgrave tutto ciò avrà un grande impatto sopratutto per un paese come l'Irlanda, dove lui vive, mentre per l'Europa si attende una rivoluzione economica senza precedenti.