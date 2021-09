La app sviluppata da una startup italiana trasforma la sostenibilità in un gioco: si ottengono punti con comportamenti virtuosi, come spostarsi a piedi o coi mezzi invece che con l'auto privata

Siamo nell’epoca della “gamification”. Significa che tutto ci sembra più attraente se ci intrattiene e ci ricompensa. Esatto, proprio come in un videogioco. MUV è un’app (disponibile sia per iOS sia per Android) che sfrutta queste meccaniche per far salire di livello i nostri comportamenti virtuosi verso l’ambiente.

L’ha sviluppata una start-up italiana, in collaborazione con PoliHub del Politecnico di Milano e all’interno del progetto europeo EIT Urban Mobility. L’idea è trasformare la sostenibilità in uno sport.

La storia

Dopo otto di ricerca, MUV sta sviluppando una community di utenti in più di 12 Paesi. I primi tornei sperimentali sono partiti nel settembre del 2018. Le statistiche dicono che, finora, grazie all’applicazione sono stati percorsi in modo sostenibile 260 mila chilometri (20,8 alla settimana, in media); ogni utente ha ridotto le sue emissioni del 32%, bruciando al tempo stesso più calorie (+27%).

“Salvare il mondo giocando”

Dopo la registrazione, inseriamo nella app le nostre abitudini in fatto di spostamenti. La sfida è riscriverle in modo più green. Otteniamo punti ogni volta che scegliamo di muoverci a piedi, in bicicletta o coi mezzi pubblici. Catturano le dinamiche da videogioco: dall’avatar personalizzato alle classifiche in tempo reale coi nostri amici.

Ma soprattutto le statistiche, girate poi ai Comuni perché agevolino il pendolarismo, misurano l’anidride carbonica che abbiamo contribuito a risparmiare. E così scopriamo la nostra impronta nell’unica partita che conta: quella per salvare il pianeta.