OnePlus 9 Pro, uno smartphone dalla super fotocamera e super ricarica

OnePlus ha presentato la OnePlus 9 Series, la sua nuova linea di smartphone che si caratterizzano per il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad, azienda leader nel settore delle macchine fotografiche e degli obiettivi, per una ricarica super-veloce della batteria (anche in modalità wireless) e per un display davvero interessante. Noi abbiamo provato in maniera approfondita il modello di punta dell’anno, OnePlus 9 Pro, ma anche il “fratello minore”, se così si può chiamare, OnePlus 9 è un ottimo prodotto che offre la maggior parte delle caratteristiche del 9 Pro e può essere un’ottima alternativa per chi vuole spendere un po’ di meno. Anche se, aggiungiamo, a nostro avviso OnePlus ha "giocato bene" anche sul prezzo del 9 Pro, che è di un euro inferiore alla soglia psicologica dei 1.000 euro, soglia ormai oltrepassata da quasi tutti i competitor.

La nuova fotocamera



La fotocamera, lo dicevamo, è la novità principale della Serie 9, e in particolare del 9 Pro: si chiama “Hasselblad Camera for Mobile”, è stata sviluppata in collaborazione con Hasselblad e si porta dietro un investimento, da parte della casa cinese, di ben 150 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. La caratteristica principale è quella di portare nel mondo mobile l’iconica gestione dei colori per cui Hasselblad è particolarmente famosa: una calibrazione dei colori che punta a rendere le foto più naturali e più vicine alla realtà. Una collaborazione, spiegano da OnePlus, che ha fatto fare alla casa cinese “il più grande balzo in avanti sulla qualità delle fotografie” ma che è stata anche una grande sfida perché “i sistemi di fotocamera degli smartphone funzionano in modo diverso dalle fotocamere tradizionali e Hasselblad ha requisiti rigorosi per le prestazioni del colore e l’elaborazione delle immagini”. A bordo di OnePlus 9 Pro troviamo una fotocamera principale da 48 megapixel con sensore Sony IMX789 che offre una grande velocità e precisione sulla messa a fuoco sia per le foto che per i video. Troviamo poi una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel con sensore Sony IMX766 (3,2 volte più grande di quello dell’iPhone 12 Pro Max, specificano da OnePlus) con una serie di lenti in grado di correggere luce e eventuali distorsioni, soprattutto ai bordi; la stessa fotocamera, tra l’altro, è in grado anche di catturare foto macro in alta qualità. Completano il comparto un teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica e un massimo di 30x di zoom digitale, e una fotocamera monocromatica che permette di scattare splendide foto in bianco e nero.

La nostra prova fotografica



Le foto che abbiamo scattato durante le nostre settimane di prova ci sono piaciute molto e confermiamo che lato colore sono davvero molto interessanti. Qualcosina da migliorare forse sullo zoom spinto ai massimi livelli, che in alcune occasioni rischia di “spappolare” l’immagine. Particolare e interessante la modalità che utilizza il software della fotocamera per simulare le lenti tilt-shift (in grado di sfocare una parte della fotografia, lasciando un’altra parte a fuoco). Inoltre con la modalità Hasselblad Pro Mode i fotografi più pratici potranno personalizzare Iso, fuoco, tempi di esposizione, bilanciamento del bianco. Infine ci sono piaciuti molto anche i video: il 9 Pro è in grado di girare immagini fino alla qualità 8K 30fps (ma per la prima volta è possibile girare anche in 4K 120fps). Come si può vedere dalla nostra prova video ottima la messa a fuoco e la stabilizzazione automatica dell’immagine.