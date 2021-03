Mi Watch di Xiaomi, lo sport al polso

È un orologio adatto per registrare tutte le proprie attività sportive: si può scegliere, infatti, tra oltre 117 diverse attività. E si gestisce tutto anche con l'applicazione dedicata per smartphone, Xiaomi Wear

Mi Watch di Xiaomi non è uno smartwatch che permette di rispondere al telefono, parlare o mandare messaggi. Ma è un ottimo compagno di viaggio per tenere sempre disponibili i nostri progressi e record sportivi.

La nostra prova

Attraverso il tasto Sport sul lato destro si possono scegliere ben 117 modalità di esercizio, mentre il tasto home serve ad accendere il quadrante ed accedere ad altri menu interni. Mi Watch ha un display Amoled da 1,39 pollici e al suo interno ha un cuore di 6 sensori e un Gps che permettono di monitorare la salute di ogni utente come frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è ultra-leggero e ha una batteria di lunga durata. Molto utile e confortevole quando si indossa per andare a correre, lo abbiamo provato e siamo rimasti pienamente soddisfatti. Comodo e facile da consultare, ma senza guanti perché altrimeti lo schermo non riconosce il nostro tocco. I dati registrati confrontati con quelli di altri strumenti sono moto simili. L’orologio si può gestire anche con l'applicazione dedicata per smartphone Xiaomi Wear: app abbastanza veloce e semplice da consultare. Mi Watch è venduto in 4 colorazioni e il prezzo ufficiale è di 129,99 euro.