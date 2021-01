Xiaomi 10T Pro, veloce e foto super

Il nuovo smartphone della casa cinese ha tutte le qualità per essere considerato un top di gamma a un prezzo molto competitivo. Si acquista infatti con poco più di 500 euro. Tra le altre qualità il 5G, il Wi-Fi 6 e la batteria da 5.000 mAh. Lo abbiamo provato per voi

Il Mi 10T Pro di Xiaomi monta un processore Qualcomm Snapdragon con 8 gigabyte di Ram, la memoria non è espandibile ma la sua capacità è da 128 o 256 gigabyte. La scocca è molto solida, realizzata in metallo e vetro; inoltre resiste a urti e graffi.

Manca però la certificazione IP per l'intrusione dei liquidi.

Le altre caratteristiche

Il display è molto ampio, i suoi 6,67 pollici possono dar fastido a chi non è abituato ma la resa dello schermo IPS con risoluzione FHD+ è molto buona. Sul lato destro troviamo il lettore delle impronte digitali che funge anche da tasto accensione e il controllo del volume.

Uno sguardo alle foto



Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale con sensore da 108 megapixel, poi una grandangolare da 13 megapixel e infine un sensore da 5 megapixel. Gli scatti in generale ci hanno convinto: i colori sono molto nitidi e la messa a fuoco è rapida. L'intellgenza artificiale riconosce subito il paesaggio e setta in autonomia la luce migliore. I video si possono fare sia in 4K che in 8K con una resa soddisfacente. Tante le applicazioni a disposizione tra cui la possibilità di girare con semplicità videolog, ci si diverte anche la funzione clona che permette di sdoppiare il soggetto ripreso con tante possibili strade. Ottima la funzione stabilità, anche con movimenti bruschi o spinte accidentali i video restano ben fermi.

Pro e Contro

PRO

Display

Fotocamera

Velocità

CONTRO