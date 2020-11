La pasta al forno come la faceva la nonna, la pizza, i tortellini con la sfoglia trasparente e tanti altri cibi nostrani. La piattaforma on line Cesarine.com offre questo e molto altro. Anche in periodi difficili come questi, con la chiusura dei ristoranti per vie delle restrizioni decise dal Governo, sul sito di questa startup è possibile prenotare cuochi privati in case private, nel pieno rispetto delle regole anti-covid. Una piattaforma tecnologica che mette in contatto i migliori cuochi casalinghi italiani con pubblici italiani e internazionali. Circa 1.500 persone selezionate accuratamente in oltre 400 città italiane. Le Cesarine aprono le porte delle loro case – fisicamente e virtualmente grazie ai canali online - per condividere e insegnare, a persone provenienti da tutto il mondo, le ricette locali tramandate di generazione in generazione nella propria famiglia.



Come nasce Cesarine.com



L’associazione è nata nel 2004 da un’idea di Egeria Di Nallo, sociologa dell’Università di Bologna, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culinario tipico, con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e dell’Università di Bologna. Obiettivo dell’associazione è tessere un collegamento tra passato, presente e futuro, tramandando di generazione in generazione la grande ricchezza enogastronomica italiana, riscoprendo i prodotti del territorio ed il valore della convivialità. Cesarine.com è il passe-partout per aprire le porte di case private e sedersi a tavola in allegria. Il modo giusto attraverso cui conoscere la vera cucina italiana, fatta di prelibatezze locali, ingredienti di prima scelta e sapori intensi. Che si tratti di un tête-à-tête, di un incontro fra amici o di un meeting di lavoro, sempre nel rispetto delle norme anti-Cesarine è l'home food "made in Italy" e comunità del cibo Slow Food ideale per prenotare un pasto da gourmet in residenze private, con la possibilità di segnalare in anticipo allergie e intolleranze, ma pure preferenze e gusti.

Sky Tg24 a casa di Sissi e Paola: cotoletta milanese e tortellini



Noi di Sky Tg24 abbiamo provato l'accoglienza di Sissi a Milano e di Paola a Bologna. Sissi c’ha insegnato a cucinare (o almeno ha provato) la cotoletta milanese. Paola invece ha guidato invano le nostre mani nel tentativo di avvolgere la pasta stesa per trasformarla in piccoli deliziosi tortellini (con magri risultati per quanto ci riguarda!). Sia Sissi che Paola sono promosse a pieni voti! Cibo davvero buonissimo, di quelli che si mangiano soltanto a casa propria, per chi ha la fortuna di essere nato nei luoghi dove il cibo è ancora più buono (un po’ dappertutto in Italia, a dire il vero). Insomma provare per credere: pietanze deliziose, grande ospitalità e – non ultimo – la garanzia della sicurezza sanitaria. Ospiti della Cesarina siete solo voi, solo il gruppo che ha prenotato. Il distanziamento sociale è assicurato.