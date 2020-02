Risparmiare denaro ed energia e, allo stesso tempo, gestire anche a distanza il riscaldamento di casa con un’app semplice e innovativa. Tutto questo è Tado°, sistema intelligente di gestione del riscaldamento domestico.

Come si installa

Il sistema Tado° si compone di un bridge (una piccola e discreta centralina da collegare al modem) e di teste termostatiche intelligenti da installare su ogni termosifone che vogliamo rendere smart. In aggiunta, per chi ha il riscaldamento autonomo e la propria caldaia, è possibile anche installare un termostato intelligente. L’installazione, anche grazie a un processo guidato, è davvero semplice e intuitiva anche per chi è alle prime armi con i piccoli lavori domestici: basta seguire le istruzioni su un telefono o un tablet per smontare la testa termostatica presente sul termosifone, installare quella Tado° e collegarla al bridge senza fili, senza rischi di fuoriuscita di acqua o di danneggiamento. Una volta installata la testina, questa è subito funzionante.

L’applicazione

Il riscaldamento si gestisce tramite un’app che può essere installata su un tablet o uno smartphone e che permette di programmare fasce orarie di accensione e spegnimento anche diverse per ogni giorno della settimana, di impostare una temperatura diversa per ogni stanza e per ogni fascia oraria, di accendere o spegnere a distanza il riscaldamento. La modalità Away permette, inoltre, di spegnere e accendere il riscaldamento in base alla posizione geografica del nostro telefono: quando si “accorge” che stiamo andando via di casa abbasserà la temperatura, che si rialzerà nel momento in cui staremo per tornare. Peccato solo che questa funzione – per essere sfruttata al 100% - ci “obblighi” a installare l’app sui dispositivi di tutti gli abitanti della casa e che non sia attivabile o disattivabile manualmente. Inoltre, con un piccolo abbonamento (3 euro al mese o 25 all’anno) è presente anche la funzione AutoAssist che regola automaticamente il riscaldamento e lo spegne se viene aperta una finestra.

Risparmio energetico e statistiche

Interessanti, sempre nell’app, le funzioni che permettono di conoscere la qualità dell’aria interna (se troppo secca, troppo umida) ed esterna (livelli di pm10, inquinamento, etc) e quella che permette di calcolare il risparmio medio mensile. Tado°, inoltre, permette di risparmiare energia, e di conseguenza denaro, riducendo automaticamente la temperatura impostata apprendendo le caratteristiche dell’abitazione e adattandole in base ai dati meteo. Spiegano i tedeschi di Tado° che “in uno studio scientifico condotto dai ricercatori del Fraunhofer Institute per la fisica delle costruzioni, è stato dimostrato come il margine di risparmio apportato da Tado° si aggiri tra il 14 e il 26%, con la funzione di controllo basato sulla localizzazione che consente il risparmio maggiore”. Il sistema Tado con centralina e una testa termostatica costa 130 euro, ogni testa in più 80 euro.