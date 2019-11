Videogiochi, novembre cala un tris d’assi

Quella passata è stata una settimana da ricordare per gli amanti del gaming. Sono usciti tre dei giochi più attesi della stagione, e ce n’è per tutti i gusti e le età. Partiamo dai più piccoli con Pokemon scudo e Pokemon spada per Nintendo Switch. I simpatici mostriciattoli sono tornati, e anche se l’assortimento è meno ricco dei titoli precedenti, il divertimento è assicurato grazie a una grafica straordinaria e la possibilità di personalizzare i duelli.

Per un pubblico adulto c'è Death stranding

I più grandi hanno avuto invece modo di mettere finalmente le mani su Death stranding, esclusiva per PlayStation, che ci trasporta nel futuro in un open world dove, come fece la posta nel vecchio West, per riunire la nazione sarà fondamentale consegnare i pacchi che ci vengono affidati. Una vera e propria esperienza, proprio come Star Wars jedi fallen order, per i fan della saga senza età di Guerre Stellari, malgrado qualche lentezza iniziale quando l’avventura ingrana è come volare nell’iperspazio. Senza muoversi dal proprio divano.