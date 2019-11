E6 Play, One Macro, G8 Plus, Razr: Motorola torna protagonista nel mondo degli smartphone

Dopo alcuni anni di assenza dalle scene “che contano” Motorola torna a far parlare di sé presentando tre nuovi smartphone che combinano buone prestazioni con un prezzo di tutto rispetto. Discorso a parte per il Razr, certamente una delle novità più interessanti dell’anno: il pieghevole a forma di conchiglia con uno schermo flessibile su cui non si nota alcuna piega.

E6 Play

Il Moto E6 Play è un telefono dal prezzo accessibile, adatto particolarmente ai più giovani: costa 120 euro, promette buone prestazioni e ha una batteria di tutto rispetto. Integra un lettore di impronte digitali nella parte posteriore e la tecnologia per il riconoscimento del volto. Viene venduto con 2 gigabyte di Ram e 32 di spazio di archiviazione, espandibili fino a 256 attraverso una scheda di memoria. Ha un display da 5,5 pollici, una fotocamera da 16 megapixel ed è proposto in due colori: steel black e ocean blue.

OneMacro

Motorola One Macro punta tutto sulla fotografia e offre, tra le altre, una fotocamera Macro Vision che permette di mettere a fuoco a 2 centimetri dal soggetto, per foto molto ravvicinate. Completano l’equipaggiamento del telefono la fotocamera principale, la fotocamera intelligente di profondità e l’autofocus laser. La batteria è di 4.000 mAh, in grado di durare fino a due giorni, la memoria Ram è di 4 gigabyte con 64 gigabyte di spazio di archiviazione interna ed è venduto a 210 euro in due colori: space blue e ultra violet.

G8 Plus

Il G8 Plus - smartphone che abbiamo provato personalmente in redazione - è un telefono di fascia media con caratteristiche premium. Ha una fotocamera principale da 48 megapixel, un sensore di profondità e una lente grandangolare che riesce a riprendere video orientati in orizzontale impugnando il telefono in verticale. Ci sono piaciuti i colori delle foto, anche in assenza di scarsa illuminazione, anche se abbiamo notato che qualcosina ancora da migliorare c’è quando si vanno a fare zoom molto “profondi”. Il G8 Plus ha un buon display da 6,3 pollici e degli altoparlanti stereo Dolby che producono un suono potente e pulito. Molto buona anche la durata della batteria (4.000 mAh). Presente anche la ricarica veloce che promette 8 ore di autonomia in 15 minuti. Il G8 Plus è venduto in un’unica pezzatura: 64 gigabyte di spazio di archiviazione interna e 4 gigabyte di Ram, in due colori: cosmic blue e crystal pink.

Il nuovo Razr

Capitolo a parte per il Razr, l’iconico telefono a forma di conchiglia che torna in versione completamente rinnovata e con un display flessibile: lo abbiamo provato in anteprima in redazione e lo abbiamo trovato particolarmente compatto e resistente. Ma quello che ci ha stupito di più è che sullo schermo non si nota alcuna piega, anche grazie alle cosiddette cerniere “zero-gap” che permettono di avere un display flessibile i cui lati rimangono perfettamente a filo quando il telefono è chiuso. Utile lo schermo esterno che permette di leggere le notifiche principali o fare dei selfie. Le caratteristiche del nuovo Razr sono di fascia media ma il prezzo è alto: 1.599 euro (in ogni caso più basso, ad esempio, del “competitor” Galaxy Fold di Samsung).