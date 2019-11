Ecco il robot che prende l’ascensore e serve in camera. VIDEO

Un robot capace di prendere l’ascensore di un albergo, muoversi da un piano all’altro, ed effettuare il servizio in camera. È il nuovo servizio di thyssenkrupp Elevator che, in Italia, viene sperimentato per la prima volta a Firenze.

Cosa possono fare i robot

Una soluzione di trasporto intelligente pensata soprattutto per gli alberghi ma anche per gli ospedali: i sistemi d’interfaccia per ascensori robotizzati sono stati implementati per aiutare nelle pulizie, trasportare bagagli, assistere le guardie di sicurezza così come per la consegna di prodotti farmaceutici e pacchi. Tutta la comunicazione con l'ascensore avviene in modalità wireless.

L’applicazione in Italia

“Questa tecnologia viene già adottata nel centro produttivo di una nota casa di Alta Moda, a Firenze - spiega Luis Vos, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator Italia - che sfrutta attivamente diversi robot, per movimentare prodotti e materie prime, distribuendoli in modo intelligente tra i diversi piani del loro magazzino. Nelle prossime settimane questi robot potranno chiamare i montacarichi in modo del tutto autonomo e completare gli spostamenti in modo ancora più efficiente”.