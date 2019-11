Nighthawk M1, il router ultraportatile perfetto per chi viaggia

Il dipendente che viaggia per lavoro, magari in gruppo. La famiglia in auto che deve fare un lungo viaggio e, magari, trascorrere qualche giorno in campeggio. Il professionista che si trova a dover lavorare all’aria aperta o in un cantiere. Sono tutti esempi molto pratici in cui il router portatile Nighthawk M1 di Netgear sarebbe indispensabile, per fornire una connessione veloce, affidabile, sicura e stabile.

Il prodotto

Il router si presenta compatto, maneggevole e leggero, facile da trasportare anche nella tasca di una giacca. Supporta fino a 20 dispositivi Wi-Fi collegati e permette di condividere in modo sicuro la rete mobile, evitando di farci accedere a linee Wi-Fi pubbliche come quelle degli aeroporti, dei ristoranti e dei bar, che spesso non sono linee ideali per condividere materiale soprattutto riservato o sensibile. M1 funziona con una normale scheda sim e supporta una velocità massima di 1Gbps, ideale per il trasferimento veloce dei file e la fruizione dei contenuti in streaming.

La nostra prova

Il router mobile è stato utile - proprio alla redazione di NOW - per trasferire materiale video da computer, macchine fotografiche e cellulari in redazione in grande velocità e in mobilità. L’interfaccia ci è sembrata semplice e intuitiva, così come l’app che permette di gestire tutte le funzioni dal cellulare. Utile anche la possibilità - anche grazie alle due porte Usb (una di tipo A, una di tipo C) - di condividere file e effettuare streaming locamente solo ai dispositivi collegati. La batteria, infine, si è comportata egregiamente: ha una durata davvero notevole e - con la modalit JumpBoost - si può utilizzare il router come power bank per ricaricare altri dispositivi. Peccato manchi il touchscreen e l’accensione sia un pochino lenta. Netgear Nighthawk M1 mobile router costa 329 euro.