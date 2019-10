Nuovo Kobo Libra H2O, l’ereader che va oltre i libri

Kobo libra H2O. Sembra una formula magica ma è il nome di questo nuovo e-reader che stupisce per la capacità di andare oltre i libri. Ebook a parte, infatti, durante la nostra prova si è dimostrato formidabile per la lettura dei pdf e soprattutto dei fumetti e dei manga. Comoda anche la sincronizzazione con Pocket (tramite wi-fi), che permette di leggere sul dispositivo articoli e pagine web salvate in precedenza dal computer o dallo smartphone.

Le caratteristiche tecniche

Si presenta con un touchscreen da 7 pollici, un formato che consente la lettura sia in orizzontale che in verticale. Lettura facilitata dal design, che rende il dispositivo utilizzabile con una mano sola. Le pagine si possono girare, sia toccando lo schermo che con i pulsanti laterali. Un’altra funzione molto comoda, tra l’altro, permette di sfogliare i libri senza perdere il segno. Anche se, a dire il vero, abbiamo notato qualche difficoltà nella gestione degli ebook che non provengono dal Kobo store. A meno che non si abbia voglia di smanettare con programmi come Calibre, bisognerà sopportare un po’ di lentezza con i libri presi da terze parti.

Il sistema di illuminazione

Un punto a favore del nuovo Kobo è il sistema di illuminazione: si chiama ComfortLight PRO e riduce l’esposizione alla luce blu, quella che influisce negativamente sul sonno. Insomma, anche con la luce del comodino spenta, si riesce a leggere senza fatica. Dal letto alla vasca da bagno, i lettori - per così dire - comodi, possono sfruttare la resistenza all’acqua dell’ereader.

Prezzo e colori

Con i suoi 180 euro, il nuovo Kobo si presenta con un prezzo inferiore rispetto ai diretti concorrenti. Peccato per la cover, da acquistare a parte. E per la vecchia porta micro-usb. E’ disponibile nei colori bianco e nero, con quattro opzioni SleepCover in nero, grigio, rosa e acqua.