ThinkBook 13s, la prova del nuovo laptop targato Lenovo

Sbloccare il laptop con un dito, senza inserire la password, e riattivarlo in una frazione di secondo. È la funzionalità che più ci ha colpito del nuovo ThinkBook 13s, il nuovo laptop targato Lenovo da poco disponibile anche in Italia. Il prezzo per il nostro mercato è di 779 euro più iva, poco più di 900 euro.

Un laptop tuttofare

L’ultrasottile 13s è progettato soprattutto per chi ha bisogno di affidabilità, sicurezza in uno stile moderno ed essenziale. Quello che più abbiamo apprezzato è la possibilità di fare il login, così come accade sugli smartphone, semplicemente appoggiando un dito sul lettore di impronte. Molto utili anche i tasti dedicati a Skype, per iniziare o concludere una videochiamata, e uno schermo “infinity” che si spinge molto verso i bordi esterni. E siccome la sicurezza non è mai troppa, per i più esigenti è utile anche l’otturatore manuale che chiude fisicamente la telecamera.

Un laptop per rilassarsi

Lavorare ma anche rilassarsi: se è vero che il laptop è dedicato nello specifico a utenti che hanno bisogno di grandi prestazioni in ambito lavorativo, è vero anche che a fine giornata c’è chi si rilassa ascoltando musica o guardando una serie tv o un film, magari grazie a Sky Go. Anche in questo caso il prodotto si comporta bene, grazie agli altoparlanti Harman e a uno schermo Full Hd con tecnologia Dolby Vision.

Caratteristiche tecniche

Il ThinkBook 13s che abbiamo provato in redazione ha uno schermo da 13,3 pollici, un processore di ottava generazione Intel Core i7 con Windows 10 Pro a 64 bit. Monta una Ram da 8 Gb e un hard disk allo stato solido da 256 Gb. Una batteria da 45 Wh garantisce fino a 10-11 ore di autonomia; il peso è di poco superiore al chilo. Durante la nostra prova abbiamo notato che con un utilizzo intenso il laptop tende a scaldarsi nella parte inferiore, quella che spesso in mobilità appoggia sulle gambe.

Il marchio ThinkBook

ThinkBook è il nuovo marchio di prodotti Lenovo dedicati alle piccole e medie imprese che fa il suo debutto con laptop ultrasottili che riuniscono la portabilità e la facilità d’uso dei dispositivi consumer moderni e la potenza di calcolo di un PC. Laptop specificamente progettati per le piccole e medie imprese ma anche per i professionisti o per chi viaggia e ha bisogno di un prodotto compatto e affidabile.